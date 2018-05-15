Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, anahtarı üzerinde unutulan otomobili otoparktan çaldıktan sonra Körfez ilçesinde bırakan E.C. (18), gözaltına alındı.

Olay, 10 Mayıs günü gece saatlerinde, İzmit Kadıköy Mahallesi\'ndeki kapalı otoparkta meydana geldi. N.K., 54 D 0187 plakalı otomobilini otoparkta park ettikten sonra anahtarı kontak üzerinde unutup, evine gitti. Sabah geldiğinde otomobilini bulamayan N.K., polise haber verdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ile MOBESE kayıtlarından takip ettikleri otomobilin Körfez İlimtepe Mahallesi\'nde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adrese gittiğinde, otomobili terk edilmiş halde buldu.

Otomobilin üzerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, aracı çalan kişinin daha önce hırsızlık suçundan 2 sabıka kaydı olan E.C. olduğunu saptadı. Evinde bulunamayan E.C., takibe alınırken, İzmit\'te yürüyüş yolunda yakalanıp, gözaltına aldı. E.C., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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