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Anahtar kırılınca evde mahsur kalan çifti, itfaiye kurtardı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dış kapı anahtarının kırılması sonucu evde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

16 Aralık 2018 17:33

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde dış kapı anahtarının kırılması sonucu evde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hamidiye Mahallesi 526\'ncı Sokak\'taki bir apartmanın 6\'ncı katında oturan Nermin (68) ve Muzaffer Sunar (71) çifti, dışarı çıkmak için içeriden kilitledikleri dış kapıyı açmak istedi. Ancak bu sırada anahtar kırıldı. İçeride mahsur kalan Sunar çifti, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, daire kapısının kilit kısmını kırarak, Muzaffer ve Nermin Sunar çiftini kurtardı.

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