'Anafor'dan alınan Hoştan İzmir'e götürüldü

Ergenekon davasında 1 yıldır tutuklu bulunan Sami Hoştan, tahliye edildikten birgün sonra “Anafor” isimli çete operasyonu kapsamında yeniden gözaltına alındı.



İzmir’de “cürüm işlemek amacıyla suç örgütü kurdukları” iddia edilen Ahmet Tekin Baykal’ın elebaşı olduğu gruba yönelik geçen yıl gerçekleştirilen “Anafor” adlı operasyon kapsamında Sami Hoştan, İstanbul’da gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınan Sami Hoştan, İzmir'e getirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından uçakla İzmir'e getirilen Sami Hoştan, Adnan Menderes Havalimanı'nda bekleyen polisler tarafından teslim alındı.



Hoştan, Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çınarlı'daki İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü.



Anafor operasyonu



İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce silahlı çete kurma suçundan cezaevine giren Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki grubun yeniden suç örgütü oluşumuna giderek yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları üzerine, 1,5 yıl süren takibin ardından Temmuz 2008’de, İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Kuşadası, Muğla, Balıkesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya’da operasyon düzenlemişti.



Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı “Anafor” adı verilen operasyonda, Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştaydaki hakimlik görevinden istifa etmiş avukat, iş adamlarıyla İzmir’de daha önce Asayiş Şube Müdür Vekilliği yapan emekli polis müdürü H.E’nin de aralarında bulunduğu 58 kişi yakalanmış, 21 tabanca, 11 pompalı tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 çelik yelek ele geçirilmişti.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan önce 8’i tutuklanmış, savcının serbest bırakılmalara itirazı üzerine 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Operasyonun devamında, Diyarbakır’da görev yapan eski İzmir İl Emniyet Müdürü yardımcılarından C.T. ile Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’nun ifadesine başvurulmuştu.



“Anafor” operasyonuna bağlantılı olarak gerçekleştirilen kumarhanelere yönelik ikinci operasyonda ise 6’sı polis 11 kişi gözaltına alınmıştı.











