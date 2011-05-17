-''ANAFOR''DA TAHLİYE TALEBİNE RET İZMİR (A.A) - 17.05.2011 - İzmir'de suç örgütüne yönelik ''Anafor'' operasyonuyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Maksut Tuğlu ile avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren Ahmet Tekin Baykal, eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, örgüt kurduğu ve örgüt lideri olduğu iddialarını reddetti. Uzun süre tutuklu kalmasından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Baykal, tahliyesini talep etti. Maksut Tuğlu ise önceki duruşmalarda diğer sanıkların kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verildiğini belirterek, ''Yalnızca ikimizin mi kaçma şüphesi vardı?'' dedi. Avukatlar, önceki celsede olduğu gibi, tanık ve müştekilerin bir türlü bulunamadığını, bu yüzden müvekkillerinin haksız yere uzun zamandır tutuklu kaldıklarını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dinlenemeyen ve ''duruşmalara bir türlü getirilemeyen'' müşteki ve tanık Seyfettin Ersin ile diğer tanık ve müştekilerin de dinlenilmesinden vazgeçilmesini kararlaştırdı. İddia makamı ise dosyanın geniş kapsamlı, sanık ve müştekilerin fazla olduğunu belirterek, dosya doğru değerlendirilip incelendikten sonra kovuşturmanın genişletilmesi talebi varsa bildirilmesi için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Maksut Tuğlu'nun kaçma şüphelerinin halen bulunduğunu belirterek, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. 176 sanıklı iddianamede, Ahmet Tekin Baykal'ın Veli Küçük ile bağlantılı olarak suç örgütü kurduğu, ''Çerkez İbrahim'' olarak bilinen İbrahim Çiftçi'nin öldürülmesiyle suç dünyasında doğan boşluğu doldurmaya çalıştığı öne sürülüyor. Örgütün ''İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'ndaki otelinin basılması'', ''Özcan Deniz'in vurulması'' olaylarını gerçekleştirdiği, tefecilikten yargılanan Vedat Orhan Çelenk'in de aralarında bulunduğu bazı kişilerin gayrimenkullerine el koyduğu iddia ediliyor. Sanıkların ''suç işlemek için silahlı örgüt kurma ve üye olma'', ''nitelikli yağma'', ''kasten yaralama'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'', ''ihaleye fesat karıştırma'', ''tehdit'', ''rüşvet'' ve ''genel güvenliği kasten tehlikeye sokma'' gibi suçlardan cezalandırılması isteniyor.