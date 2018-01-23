Anafor davasında savcı ek mütalaa verdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 10 yıl önce yapılan \'Anafor\' operasyonunun ardından açılan ve suç örgütü lideri Ahmet Tekin Baykal\'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davaya, Yargıtay\'ın bozma kararının ardından devam edildi. Savcı bazı sanıklar hakkında ek mütalaa verirken, duruşma ertelendi.

İzmir polisi, Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki suç örgütüne yönelik olarak 2008 yılında, İzmir merkezli olarak farklı illerde \'Anafor\' adı verilen, helikopterin de kullanıldığı bir operasyon yaptı. Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştay hâkimliğinden ayrılmış bir avukat ve emekli polis müdürünün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan 176 sanıklı davada, 130 olay değerlendirilerek 2012 yılında karar verildi. \'Suç örgütü kurmak ve yönetmek\'le suçlanan Ahmet Tekin Baykal bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına; ayrıca örgüt adına Vedat Orhan Çelenk, Ayhan Çelenk, Zeki Göktuğ, Simay Erturun, Nevzat Soyugüzel, Tuncer Dal, Cemalettin Doğan\'a karşı eylemler; Çeşme Plajı ihalesi, Adnan Menderes Havalimanı yemek ihalesi, Kuşadası\'nda kumar oynatmak, tehdit, hürriyeti tahdit, gayrimenkule el koyma, yağma gibi suçlardan ise toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada Barış Vural\'a 34 yıl 3 ay, Barış Öner\'e 30 yıl 1 ay, Yıldırım Baran\'a 12 yıl 9 ay, Serkan Gül\'e 22 yıl 6 ay, Fikret Şahin\'e 15 yıl 2 ay, İlker Doğdu\'ya 11 yıl 10 ay, Bünyamin Aras ve Soner Şaşmaz\'a 10\'ar yıl, iş adamı Cumhur Atış\'a 11 yıl, avukatlar Mürsel Ünlü\'ye 21 yıl 4 ay, Cezmi Arslan\'a 34 yıl 4 ay, Maksut Tuğlu\'ya 50 yıl 4 ay, 2015 yılında ölen Sami Hoştan\'ın da aralarında bulunduğu 41 sanığa ise örgüt üyeliği ya da örgüte yardım suçundan 1 yıl 15\'er gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, bazı sanıkların cezasını onarken, bazılarının cezasının ise bozulmasına karar verdi. Haklarındaki karar bozulan sanıklarla ilgili davaya devam edildi. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken, \'Suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ahmet Tekin Baykal ise gelmedi. Daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayan savcı, bu duruşmada verdiği ek mütalaada ise aralarında Baykal\'ın da bulunduğu bazı sanıkların \'Nitelikli yağma\' suçundan beraatine, Baykal ve sanık Cezmi Arslan\'ın \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan beraatine, avukat Mürsel Ünlü\'nün \'Suç örgütü üyeliği ve yöneticiliği\' suçundan beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Mustafa Alar, şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz\'in vurulmasıyla ilgili olarak birçok kişinin suçlandığını, ancak kendisinin mağdur edildiğini belirterek, \"İnsanlar bunu hak etmiyor. Vicdanım da bunların suçlanmasını kabul etmiyor. Özcan Deniz\'i ben vurdum\" dedi. Bazı sanık ve avukatları da Yargıtay\'ın onadığı bazı hükümler yönünden yeniden yargılama talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kesinleşen hükümler yönünden yeniden yargılama talebinin reddine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına gelecek celseye kadar ek süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.