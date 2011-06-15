-''ANADOLU'YU VERMEYECEĞİZ'' PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - ''Büyük Anadolu yürüyüşüyle'' ve ''Anadolu'yu vermeyeceğiz'' sloganıyla yurdun çeşitli yerlerinden yola çıkan ve Ankara'ya gelen bir grup, İstanbul'da başlayan ''17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı''nı protesto etti. Kızılay, Yüksel Caddesi'nde toplanan grup, ''Anadolu'yu vermeyoz'' yazılı pankart açıp benzer içerikli sloganlar attı. Aslı Büyükköksal, grup adına yaptığı açıklamada, Anadolu'yu enerji kartellerine, finans devlerine ve çok uluslu şirketlere vermeyeceklerini ifade ederek, ''17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı''nın Anadolu'yu parselleyip sattığını savundu. Mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Büyükköksal, ''Görünüşe göre, Anadolu halkları tarafından işbaşına getirilen seçilmişler, mazbatalarını alırken Anadolu'nun doğal kaynaklarının mülkiyetini de ele geçirdiklerini zannetmektedirler'' dedi. Büyükköksal, Anadolu'nun, tek derdi yüksek karlılık olan enerji kartellerine, finans devlerine ve çok uluslu şirketlere peşkeş çekilmeye devam edildiğini iddia ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve EPDK'nın çok uluslu şirketlerle, enerji ve inşaat kartelleriyle, bankalarla fuar ve konferansta bir araya geleceğini öne sürdü. Olumsuzluklara karşın uyarılarını yineleyeceklerini dile getiren Büyükköksal, mevcut üretim ve tüketim yapılarının, doğanın sürdürülebilirliği karşısındaki en büyük engel olduğunu, çevre korunumun tek yolunun üretim ve tüketim biçimlerinin terk edilmesi olduğunu söyledi. Büyükköksal, nükleer enerjinin tüp gibi bir şey olmadığını, nükleer enerjiyi güvenli bir biçimde kullanmanın tek yolunun nükleer santral inşa etmemek olduğu görüşünü dile getirdi. Büyükköksal, HES projelerinin de durdurulması gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından grup, ''Madem atamıyoruz, o zaman yiyelim'' diyerek, üzerine ''nükleer gibi bir şey'' yazılı kağıt yapıştırılan piknik tüpünün üzerine koydukları tavaya yumurta kırdı. Grup, pişen yumurtayı birlikte yedi. Fuar ve konferans, İstanbul'da da eş zamanlı bir eylemle protesto edildi.