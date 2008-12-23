Anadolu'ya özel tarife!...

Turkcell, sponsor olduğu 14 Anadolu kulübünden birinin Turkcell Süper Lig'de şampiyon olması halinde, 500 bin ABD doları ödül verecek.



Conrad Otel'de yapılan basın toplantısında, Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, Turkcell'in, Turkcell Süper Lig'de sponsor olduğu 14 Anadolu kulübü için hazırladığı yeni başarı ödüllendirme sistemini açıkladı.



Buna göre Turkcell, sponsor olduğu 14 Anadolu kulübünden birinin Turkcell Süper Lig'de şampiyon halinde, 500 bin ABD doları, ikinci olana 250 bin ABD doları, üçüncü olana veya UEFA Kupası'na katılan kulübe ise 150 bin ABD doları ek destek verecek. UEFA Kupası'nda grup maçlarından sonra son 32'ye kalan takıma ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takıma da 100 bin ABD doları prim verilecek.



Turkcell, sponsor olduğu kulüpler içinde en çok gol atan ve milli takıma en çok oyuncu gönderen takımlara da 100'er bin ABD doları ek destek sağlayacak. Ayrıca Turkcell, Türk futbolunun gelişimine yaptığı katkıları desteklemek için Kulüpler Birliği Vakfı'na da 150 bin ABD doları kaynak aktaracak.



Koray Öztürkler, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak ve başarılarını yarınlara taşımak amacıyla, sponsorluklar ve başarı ödüllendirmeleri yoluyla Türk sporuna destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Öztürkler, "Sivasspor ilk devreyi lider bitirdi, gurur duyduk" diyerek sözlerini tamamladı.



"HEDEFLERE ANCAK VE ANCAK GÜVEN ORTAMINDA ULAŞILIR"



Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, Turkcell'in çeşitli platformlarda Türk futboluna hatırı sayılır miktarda kaynak yaratmasının mutluluk vereci olduğunu belirterek, "Birçok firmanın sponsorluk ve reklam yatırımlarını askıya aldığı bu ortamda, Turkcell'in mevcut desteğini artırması oldukça hayati" dedi.



Türk futbolunun gelirlerinin düşmesine engel olmaya çalıştıklarını anlatan Özgener, şöyle devam etti:



"Futbol ekonomisi konusundaki önemli hedeflerimizden biri de süper ligin ve kupanın marka değerinin artırılması hususu. Bu hedeflere ancak ve ancak güven ortamında ulaşılır. Bizler bu ortamı sağlamak yolunda çalışıyoruz, ancak bu süreçte, başta kulüpler olmak üzere tüm sosyal paydaşlardan da destek görmeliyiz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon havuzdan kulüplere 223 milyon YTL aktaracağız. Sezon başı iyileştirmelerle Anadolu kulüplerine önemli gelirin yolu açıldı. Ligde her hafta yapılan 9 maçta 3 milyon YTL'lik puan primi dağıtılıyor. Bu rakam, geçen sezon ortalama 1.8 milyon YTL'ydi. Yüzde 60'a ulaşan iyileştirmelerin rekabeti artırdığını görmek, bizler için son derece memnuniyet verici. Lider ile lig sekizincisi arasındaki puan farkı sadece dokuz. Ekonomik belirsizliğin gündeme hakim olduğu bu ortamda, kulüplerimizin gider tablolarını sık sık gözden geçirmeleri gerekir."



Tüm bu gelişmelerin, bugün yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında da konuşulacağını vurgulayan Mahmut Özgener, "Medyada, bu toplantının hakem odaklı olacağı söyleniyor, ancak buna katılmak çok mümkün değil. Ligin ilk yarısının bitmesi nedeniyle, Kulüpler Birliği ve TFF olarak kendi içimizde ortak bir değerlendirme yapmak istedik. Türk futbolunu kaostan uzak tutmak ve sahip olmaya başladığı güven ortamını korumak için neler yapılması gerektiğini, bu süreçte kulüplerimiz ve tüm kesimin üstlenmesi gereken sorumlulukları konuşacağız. Tabii ki hakemlerimizin durumu, yapılan çalışmalar ve hakem eğitimleri de görüşülecek konular arasında yer alacak" diye konuştu.



Kulüpler Birliği Vakfı adına konuşan başkan yardımcısı Göksel Gümüşdağ ise Turkcell'e, Türk futboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Toplantıya, TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Turkcell'in sponsor olduğu 14 Anadolu Kulübü'nden Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eskişehirspor kulüplerinin başkanları da yer aldı.



Toplantının ardından, toplantıya katılanlar, basın mensuplarıyla birlikte yemek yedi.

