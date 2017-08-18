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AnadoluJet'in Çanakkale- Ankara seferinde 10 saatlik rötar

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Havalimanı'na inerken arka sol lastiği patlayan AnadoluJet'in 'Mardin' adlı uçağının, bugün saat 06

18 Ağustos 2017 20:33

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Havalimanı\'na inerken arka sol lastiği patlayan AnadoluJet\'in \'Mardin\' adlı uçağının, bugün saat 06.05\'de Ankara\'ya yapacağı sefer iptal edildi. Çanakkale\'de yedek lastik ve onarım imkanı bulunmadığı için İstanbul\'dan yedek lastik getirildi, yolcular kadar 10 saatlik rötar nedeniyle mağduriyet yaşadı.
Ankara Esenboğa Havalimanı\'ndan saat 00.05\'de hareket ederek Çanakkale Havalimanı\'na saat 01.15\'de iniş yapan AnadoluJet\'e ait 189 yolcu kapasiteli boeing 737-800 tipi yolcu uçağının arka sol lastiği, pistten aprona seyrederken büyük bir gürültüyle patladı. Lastik uçağın inişinden sonra patladığı için iniş sırasında bir tehlike yaşanmadı. Ancak aynı uçak sabah 06.05\'de, Çanakkale\'den Ankara\'ya, THY 7179 sayılı seferi gerçekleştirecek olmasına rağmen, Çanakkale\'de ne patlayan lastiğin onarımı yapılabildi ne de yedek lastik bulunabildi.
YOLCULAR MAĞDUR OLDU
Sabah Ankara\'ya gitmek için Çanakkale Havalimanı\'na gelen yolculara durum iletildi. Bazı yolcular karayoluyla Ankara\'ya gitmeyi tercih ederken, uçağın kalkışını bekleyen bazı yolcular ise otele yerleştirildi. Bazı yolcular da havalimanında bekledi. Kalkış için kendilerine birkaç kez saat verilmesine rağmen saat 16.00\'ya kadar uçağın halen Ankara seferini gerçekleştirememesi nedeniyle 10 saattir bekleyen yolcular, mağdur olduklarını söyledi.
Şirket yetkililerinin İstanbul\'dan teknik ekip ve yedek lastik temin ederek saat 16.00 sıralarında  Çanakkale\'ye getirdikleri belirtildi. Kısa süre içinde de patlayan lastiğin değiştirilerek, gerekli kontrollerin ardından uçağın Ankara seferini yapacağı, kalkış saatinin yolculara duyurulacağı bildirildi.
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