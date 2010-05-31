Anadolujet yurdışında 12 noktaya ulaşacak

T24-



Anadolujet'in dış hat uçuşları Crown Plaza Otel'de düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yıl önce sektöre giren Anadolujet'in aradan geçen sürede büyük başarı kazandığını söyledi.





Anadolujet'e yönelik talepleri gördüklerinde dış hat uçuşlarına da başlama kararı olduklarını anlatan Topçu, Haziran ayından itibaren 12 noktaya dış hat uçuşu gerçekleştireceklerini ve bu sayının giderek artmasını hedeflediklerini söyledi. Topçu, Ankara'dan son geliş noktası yurt içi olan yolculara yönelik ekonomik bir hizmet vermek amacıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'nı ''hub yapma'' kararı aldıklarını da bildirdi.





Anadolujet'in giderek büyüyen bir marka olduğunu belirten Topçu, ''Gece uçuşlarında ekonomik fiyatlarla Ankara'yı Avrupa'nın 12 şehrine, gelecekte de daha çok şehrine bağlamayı hedefliyoruz. Ankara'yı ekonomik uçuşların ilk aktarım merkezi haline getirme hedefimiz vardır. THY her kesime hitap edecek ürünü piyasada bulunduruyor ve bunun da en büyük aktarım merkezi olarak Anadolujet'le Ankara'yı seçmiş bulunmaktayız'' dedi.





THY Bölgesel Uçuşlar Başkanı ve Anadolujet icrasından sorumlu Sami Alan da Anadolujet hakkında bilgi verdi.





Anadolujet'in kuruluşundan bu yana 2 yıl geçtiğini ve bugün gelinen noktada ağırlığı iç hatlar olmak üzere 41 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Alan, uçak sayısının da 5'ten 17'ye ulaştığını söyledi.





Dış hatlar uçuşlarına yönelik çalışmaların geliştirilerek devam edeceğini belirten Alan, ''Bugün Ankara'dan 11 yurtdışı şehrine direkt uçuş yapmak mümkün. Bunu yakın zamanda 15'e çıkacağız'' dedi.





Alan, Anadolujet'in Mart ayında Şam ile başlayan yurtdışı uçuşlarının Mayıs ayında Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Viyana, Brüksel, Amsterdam ve Tahran uçuşlarıyla sürdüğünü, Haziran ayında ise Ankara'dan Stokholm, Kopenhag, Köln ve Sabiha Gökçen Havalimanından Stockholm, Kopenhag, Nahçivan uçuşlarının başlamasıyla 12 noktaya ulaşacağını anlattı.





5 MİLYONUNUN ÜZERİNDE YOLCU





THY Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya da yaptığı konuşmada sektörde henüz 2 yaşını tamamlamış olan Anadolujet'in 3'üncü yaşında 5 milyonunun üzerinde yolcu taşımayı amaçladığını belirterek, ''Ankara hatlarının yıllık taşıma kapasitesinin 1 milyondan 5 milyona çıkması Anadolujet iş modelinin vatandaşlar tarafından ne derece desteklendiğini gösteren önemli bir kanıttır'' dedi.





THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Topçu, gazetecilerin soruları üzerine Anadolujet'in yurtdışı uçuşlarının THY markasına oranla uygun fiyatlarla gerçekleştirileceğini belirterek, yaklaşık yüzde 25 oranında daha ucuz olmasının hedeflendiğini aktardı.