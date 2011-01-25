-ANADOLUJET LONDRA'YA UÇURACAK İSTANBUL (A.A) - 25.01.2011 - AnadoluJet, 28 Ocak'tan itibaren Ankara'dan Londra'nın Stansted Havalimanı'na direkt uçuşlara başlayacak. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet Amsterdam, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Kıbrıs, Kopenhag, Köln, Moskova, Stokholm, Şam, Tahran, Viyana uçuşlarından sonra Londra uçuşlarıyla Ankara aktarmalı olarak 36 noktaya uçuş gerçekleştirecek. 28 Ocak'ta Başkent Ankara, aktarmasız uçuşlarla Londra'ya bağlanmış olacak. Yaz döneminde artması planlanan AnadoluJet Londra uçuş tarifesine göre; Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Ankara'dan yerel saatlerle 10.15'de kalkacak uçak saat 12.40'da Londra'ya varacak. Yine haftanın aynı günlerinde Londra'dan saat 14.00'de kalkacak uçak, saat 20.00'de Ankara'da olacak.