Anadolu’daki AVM’ler de kira indirimi istedi

Alışveriş merkezlerinde ekonomik durgunluk ve döviz kurlarındaki değişimle ortaya çıkan sıkıntıların Anadolu'daki merkezleri de olumsuz etkilediği, mağazaların AVM işleticilerinden kira indirim talebinde bulunduğu belirtildi.



Türkiye'de 6 ilde AVM işleten Multi Turkmall'ın Yönetim Direktörü Murat Sekmen, dönemsel kira indirimlerinin olabileceğini belirtti.



İstanbul ve Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinin ardından büyük alışveriş merkezlerinin bulunduğu Anadolu kentlerinde de mağaza sahipleri, yükselen kira maliyetleri nedeniyle AVM işleticilerinden kira indirim taleplerinde bulundu.



Son 5 yılda 10'un üzerinde alışveriş merkezinin hizmete girdiği İzmir'de kontratları dolar ya da Euro para birimi üzerinden yapan perakende mağazaları, döviz kurundaki değişim yüzünden, ek maliyetle karşı karşıya kaldı.



Ekonomik durgunluk nedeniyle iş hacminin önemli oranda düştüğünü belirten yetkililer, AVM işleticilerinden anlayış beklediklerini belirtti.



Konu hakkında görüş bildiren firma temsilcilerinden Ali Eriz Tekstil firmasının ortağı Ekin Erez, İzmir'deki 3 alışveriş merkezinde mağazalarının bulunduğunu ve tüm merkezlerde son dönemde maliyet artışı probleminin yaşandığını anlattı.



İzmir'de AVM'lerdeki mağaza kiralarının hiçbir dönemde düşük olmadığını, ancak iş hacminin geçen yıllarda daha iyi olması nedeniyle bu maliyetin karşılanabildiğini ifade eden Erez, "AVM işleticileri de bu durumun farkında. Birçok mağaza aynı tepkileri iletiyor. Kira artışlarının ertelenmesi konusunda taleplerimiz oldu. Halen görüşme aşamasındayız. Biz iyimser düşünüyoruz. Çünkü bu merkezlerde yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda onların da anlayışlı olacağını düşünüyoruz" dedi.



Yalı Spor Malzemeleri Şirketi Pazarlama Sorumlusu Hakan Soylu, 7 AVM'de mağazalarının bulunduğunu, birçok merkezdeki mağazalarında kurdan dolayı yüzde 15 oranında maliyet artışının yaşandığını ifade etti.



Soylu, konuyla ilgili tepkileri işletici firmalara ilettiklerini belirterek, "Kira maliyetlerindeki artışla ilgili görüştük. Bu hafta bir sonuç çıkmasını umuyoruz. Biz bu konuda ılımlıyız. Anlayış gösterileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.



Döviz üzerinden kontrat



Alışveriş merkezi işleticilerinin de kiracılardan gelen talepleri değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.



Türkiye'de İzmir, Denizli, Mersin, Trabzon ve Aydın'da alışveriş merkezleri işleten Multi Turkmall Yönetim Direktörü Murat Sekmen, yaptığı açıklamada, kiralarla ilgili gelişmeleri alışveriş merkezlerinin performansına göre belirlediklerini söyledi.



Sekmen, İzmir'deki Forum Bornova'nın en iyi performansa sahip merkez olduğunu, buradaki kiracıların 2008 hedeflerini tutturduğunu, kiracıların büyük çoğunluğunun bir şikayetinin bulunmadığını belirtti.



Bu merkezde bulunan bazı mağazaların medyada yer alan haberler üzerine maliyetlerini düşürmek için kira indirim taleplerinde bulunduğunu dile getiren Sekmen, "Bornova zaten beklentileri büyük oranda karşıladı. Bizim buradaki mağazalara bir kira ve pazarlama desteği vermemize gerek yok. Dolayısıyla burada bir kira indirimine ihtiyaç yok. 2009 yılı için de böyle bir öngörümüz yok " dedi.



Anadolu'daki diğer merkezlere bakıldığında Multi Turkmall'ın kontratlarını avro üzerinden yapmasının çeşitli avantajlarını gördüklerini kaydeden Sekmen, kontratların dolar üzerinden yapıldığı bazı alışveriş merkezlerine göre maliyet artışının sınırlı kaldığını ifade etti.



Sekmen, kira maliyetlerinde kura bağlı artışlardan şikayetçi olan kiracılara, enflasyona endeksli kontrat önerdiklerini ancak, bunun kabul edilmediğini belirterek "Bu dönemde kontratlarımızı iyi ki avro üzerinden yapmışız diyoruz" dedi.



Son dönemde perakende sektörü ile alışveriş merkezlerinin birbirini büyüttüğünü, şu anda yaşanan sıkıntının da kısa sürede hızlı büyümeden kaynaklandığını dile getiren Sekmen, perakendecilerin alışveriş merkezleri kadar geniş finansal kaynaklara sahip olamaması nedeniyle bu süreçte en çok zorlanan kesim olduğunu belirtti.



Bu süreci kiracılarla birlikte atlatacaklarına inandıklarını ifade eden Sekmen, şunları söyledi:



"Bu dönemde bazı alışveriş merkezlerinde dönemsel kira indirimleri söz konusu olabilecektir. Özellikle yeni açılan ve büyüme dönemini yaşayan bazı alışveriş merkezlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Bu krizden her iki taraf da etkileniyor. Kiracılara destek olarak bu zor dönemleri birlikte aşacağız."



Diğer merkezler



İzmir'de iki alışveriş merkezi bulunan Tesco Kipa'nın Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Direktörü Yılmaz Atilla, kiralama fiyatlarının daha makul tutulması nedeniyle şu ana kadar kiracılarla bir problemin yaşanmadığını söyledi.



Agora Alışveriş Merkezi yetkilileri ise kiracılardan kendilerine bir kira indirimi talebinin gelmediğini ifade etti.

