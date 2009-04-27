Anadolu’da terör temizliği

Tempo24



Emniyet güçleri, bu sabah 6 ilde Vasat adlı terör örgütüne, üç ilde Hizbullah adlı terör örgütüne bir ilde de Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği adlı terör örgütüne eş zamanlı operasyonlar düzenledi.



Vasat operasyonu



Vasat terör örgütüne karşı, Gaziantep merkez olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda timin panzerler eşliğinde 17 ayrı noktaya yaptığı operasyonda, ev ve iş yerleri arandı. Arama çalışmalarının tamamlandığı operasyonlar sırasında, Vasat terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bir süre önce cezaevinden çıkan örgüt lideri Şahmeran Sarı’nın da bulunduğu belirtildi.



Adıyaman'da da 12 ev ve işyerine düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı, çok sayıda yasa dışı yayın ele geçirildi.



Adana'da da eş zamanlı, 3 ayrı adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda, 7 kişinin gözaltına alındığı, örgütsel doküman ele geçirildiği, el konulan bilgisayar hard diski, CD'lerle dizüstü bilgisayarların incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.



Osmaniye'de de 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı, çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Şanlıurfa'da da bazı adreslere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, örgütsel doküman ele geçirildi.



Aralarında 2 de imam var



Vasat terör örgütüne yönelik Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki operasyonlarda, gözaltına alınan örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Şahmerdan

Sarı ve 2 imamın da aralarında bulunduğu 50 zanlının sorgusu yapılıyor.

Gözaltına alınan zanlıların, ev, iş yeri ve araçlarında bulunan çok sayıda bilgisayar, örgütsel dokümanlara el konuldu.



Zanlıların, daha önce çökertilen Vasat terör örgütünü yeniden canlandırmak istedikleri ve bu amaçla söz konusu illerde hücre evleri oluşturdukları iddia edildi.

Hücre evlerinde haftanın belli günlerinde bir araya gelen örgüt mensuplarının, örgüte adam kazandırmaya çalıştıkları ve örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacıyla para topladıkları öne sürüldü.

Zanlıların, silahlı eylemlerde bulunacakları bilgisi üzerine bu sabah erken saatlerde 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi.



Mısır kaynaklı örgüt



Vasat örgütü, Mısır'daki dini fikirlerden esinlenen kişilerce 1988'de kuruldu.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Şahimerdan Sarı, 1988'de Durum ve 1992'de Sahabe dergisini çıkardı.

Sarı'nın fikirleri etrafında toplanan örgütün, "mevcut düzeni yıkarak, yerine teokratik bir devlet kurmak amacında" oldukları iddia edildi. 1996 yılında Sahabe Dergisi'nin adının "Vasat" olarak değiştirilmesiyle örgüt de bu ad altında yapılanmaya gitti.



Türkiye 'Dar'ül Harp'



Türkiye'yi "Dar'ül Harp" olarak nitelendiren örgütün, Türkiye'deki imamların arkasında ve camilerinde namaz kılınamayacağı, vergi verilmeyeceği, askerlik yapılmayacağı, kanunlara uyulmaması ve seçimlerde oy kullanılmaması gerektiği yönünde propaganda yaptığı ve bunlara uymayanların "kafir" olduğunu söyledikleri öne sürüldü.



Ağırlıklı olarak Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya'da faaliyet yürüten örgütün 4 aşamalı bir programla önce "kendi fikirlerinin öğrenilip benimsenmesi için çalışma yaptığı", ikinci aşamada "belli bir eğitimden geçen ve örgütün ideolojisini benimseyen kişilerin örgütün fikirlerini halka anlattığı" daha sonra "belli bir ideolojiyi benimseyen örgüt mensuplarının toplumda çoğunluğu sağlamaya" çalışacakları ve son olarak da "devrim" amaçladıkları öne sürüldü.



İlk eylem 12 yıl önce İncil'e



Örgüt, ilk olarak 1997 yılında Gaziantep'te bir kitap fuarında İncil satılan Müjde Yayıncılık'ın standına atılan bombayla ortaya çıktı. Olayda 4 yaşındaki bir çocuk ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Bu olayla ilgili örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Şahmerdan Sarı yakalandı, 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Sarı, 10 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2 yıl önce Silifke Kapalı Cezaevi'nden cezasını tamamlayıp çıktı. Örgütün üst düzey yöneticileri de yine 1997'de Adana'da yakalanmıştı.



DTP mitinginde Vasat üyesi imam



Geçen yıl DTP mitinginde elinde Kur'an-ı Kerim ile kürsüye çıkarak açıklama yapan emekli imam Muhittin Eryılmaz'ın da Vasat örgütü içinde yer aldığı belirlenmişti.



Eryılmaz, 25 Şubatta, bir grup DTP'linin katıldığı gösteri sırasında elinde Kur'an-ı Kerim ile açıklama yapmış, ardından yaptığı konuşma nedeniyle "terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan tutuklanmıştı.

1997'de Gaziantep'te İncil satan bir yayın evinin standının bombalanmasının ardından düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan ve o yıllarda örgütün Şanlıurfa sorumlusu olduğu öne sürülen Eryılmaz, 3 ay tutuklu kalmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Hizbullah operasyonu



Terör örgütü Hizbullah’a yönelik ise Elazığ, Malatya ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi, 32 kişi gözaltına alındı.



Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Hizbullah'ın 'İlim' grubuna karşı genel merkezi Elazığ'da bulunan bir derneğe operasyon düzenledi.

Elazığ kent merkezinin yanı sıra Palu ve Kovancılar ilçeleri ile Malatya'da da bazı ev, dernek ve kitabevi olmak üzere çok sayıda adrese baskın yaptı.



Erzurum'da ise il merkezi, Narman ve Pasinler ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı oldukları öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.



AFİD/İCCB operasyonu



Konya'da polisi de sabah erken saatlerde 'Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği' (AFİD/İCCB) adlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı, Konya merkezli yapılan operasyonda, AFİD/İCCB terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen 13 kişiyi gözaltına aldı.



Afganistan için militan yetiştiriyorlar



Söz konusu terör örgütünün Afganistan'a göndermek için eleman yetiştirdiği iddia edildi.

AFİD/İCCB terör örgütü üyelerinin Konya'daki belirli merkezlerde topladıkları gençlere, örgüte yönelik propaganda yaptıkları ileri sürüldü.

Örgütün gençlere savaş eğitimi de verdiği, daha sonra bu kişileri Afganistan'a gönderip çeşitli eylemlere katılmalarını sağladığı belirtildi.

