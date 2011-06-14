T24 - Genel seçim öncesinde 'CHP'ye oy verin' çağrısı yapan İngiliz The Economist dergisi seçim sonrası da bir analiz yayınladı. Derginin Türkiye temsilcisi Amberin Zaman'ın kaleme aldığı analizde "Erdoğan hat-trick yaptı" başlığı kullanıldı.







İngiliz The Economist dergisi genel seçimler sonrası bir analiz yayınladı..

12 Haziran'da yapılacak genel seçimlere on gün kala, Batının saygın denilen ekonomi dergisi 'The Economist'in internet sitesinde ilginç bir makale yayınlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun övüldüğü ve Türk ekonomisinin zor durumda olduğu iddia edilen imzasız makalede açıkça CHP için oy istendi. Başbakan Erdoğan çok kızdıran dergi için meydanlardan DENSİZ yorumunu yaptı..



Erdoğan Hat-trıck yaptı

İşte genel seçim öncesinde 'CHP'ye oy verin' çağrısı yapan İngiliz The Economist dergisi seçim sonrası da bir analiz yayınladı. Derginin Türkiye temsilcisi Amberin Zaman'ın kaleme aldığı analizde "Erdoğan hat-trick yaptı" başlığı kullanıldı.

The Economist'in internet sitesinde yayınlanan analizde, 'Adalet ve Kalkınma (AK) partisi dünkü parlamento seçimlerinde yaklaşık % 50 destek ve 550 üyeli Meclis'te 326 sandalye kazanarak, art arda üçüncü seçim zaferine ulaştı. Ünlü ve karizmatik lider üç defa üst üste oyunu arttırıp hat-trick yaparak bir ilke imza attı' denildi.



Anadolu'da Sünni Müslüman sınıfın yükselişi

Dokuz yıllık Ak Parti döneminde güçlü ekonomik büyüme sürecine işaret edilen analizde, Anadolu'nun Sünni Müslüman sınıfının yükselişine işaret edildi.

Başbakan Erdoğan'ın balkon konuşmasına işaret edilen analizde Erdoğan'ın insanların yaşam tarzlarına müdahale edilmeyeceği sözlerinin altı çizildi. Başbakan'ın Fransa Başkanlık Sistemi'ne benzeyen bir yönetim modeli arzuladığını kaydeden dergi, Ak Parti'nin ultra milliyetçi bir politika izleyerek anti-Kürt bir söylem benimseyerek MHP'yi baraj altına almayı hedeflediğini yazdı.



Eski muhafazakar CHP kalıntıları

CHP'nin aldığı oy oranının Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını devam ettirmesi için yeterli olup olmadığının belirsizliğinin koruduğunu belirten The Economist, partinin yeniden şekillenme çabasında bulunacağı görüşünde.. Dergi CHP'deki eski muhafazakar kanadın Kılıçdaroğlu'nu görevden almak için fırsat kollayacağını belirtti.



Bağımsızlar Öcalan'ın elini güçlendirdi

BDP'nin desteklediği bağımsızların rekor kırarak 36 aday çıkardığını da kaydeden dergi Öcalan'ın elinin güçlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin yüksek cari açık oranına işaret eden dergi Suriye ile ilişkilerde Erdoğan ve 'kurnaz' Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun süreci iyi yönettiğini belirtiyor.