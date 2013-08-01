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Ekonomi

Anadolu Yakası'nın elektriği EnerjiSA'nın

EnerjiSA, ÖİB'den AYEDAŞ'ı devralmak için ihalede teklif ettiği 1.227 milyar dolarlık fiyatın yüzde 40'ı olan 490.8 milyon doları peşin ödeyerek hisseleri devraldı

01 Ağustos 2013 14:27

EnerjiSA, AYEDAŞ hisselerini ihale bedelinin yüzde 40'ını peşin ödeyerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan devraldı.
 
Sabancı Holding'in Alman E.ON ile yüzde 50-50 ortak olduğu EnerjiSA, ÖİB'den AYEDAŞ'ı devralmak için ihalede teklif ettiği 1.227 milyar dolarlık fiyatın yüzde 40'ı olan 490.8 milyon doları peşin ödeyerek hisseleri devraldı.

Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, kalan miktar üç yılda üç eşit taksitle ödenecek.

ÖİB'in işletme hakkı devri yöntemiyle gerçekleştirdiği özelleştirme ihalesinde İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ihalesinde en yüksek bedeli EnerjiSA teklif etmişti.

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