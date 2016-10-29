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Anadolu Yakası'nda bu yollar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bugün Kadıköy'de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

29 Ekim 2016 01:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 29 Ekim Cumartesigünü Kadıköy'de bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah 09.30-12.00 saatleri arasında kapatılacak yollara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi (Bostancı Meydan'dan Kızıl Toprak Meydana kadar olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe ışıklardan Bağdat Caddesi Göztepe ışıklara kadar olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ethem Efendi Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi'ne kadar kapalı, Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar kapatılacaktır" denildi.

Açıklamada alternatif yollara ilişkin ise, sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergahına çıkan yolları kullanabilecekleri belirtildi.

 

 

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