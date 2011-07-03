-ANADOLU YAKASINA DA ADLİ TIP İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, Anadolu yakasına da grup başkanlığı kuracaklarını söyledi. Doç. Dr. İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçelievler'deki kurumu grup başkanlığı haline getireceklerini belirterek, ''Anadolu yakasına da bir grup başkanlığı kuracağız. İstanbul'un iki yakasında da grup başkanlığı olacak'' dedi. İnce, Adli Tıp Kurumunun bir kısmının taşınacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu da ifade ederek, ''Taşınacak diye bir şey söz konusu değil. Kadıköy'de yeri bulduk, Bakanlığımıza sunduk. Büyük bir kampüs yapmayı planlıyoruz'' diye konuştu.