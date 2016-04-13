Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle özel güvenlik arasında gerginlik; 9 yaralı

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde bir grup öğrenciyle özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Kavgada, 3'ü özel güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üniversitenin cumhuriyet kapısı önünde toplanan bir grup, rektörlük önünde etkinlik düzenleyen öğrencilerin yanına gitmek istedi.

Giriş kapısı önünde önlem alan özel güvenlik görevlileri, öğrenci kimliği olmayanların üniversiteye alınmayacağını bildirdi. Bunun üzerine, rektörlük önündeki öğrenciler, cumhuriyet kapısına gelerek arkadaşlarının içeriye alınmasını talep etti. Bu sırada özel güvenlik görevlileri ve grup arasında çıkan kavgaya, üniversitede hazır bekleyen çevik kuvvet polisleri biber gazıyla müdahale etti.

Olayda darbedilen 3 güvenlik görevlisi, arkadaşları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Biber gazından etkilenen ve darbedilerek yaralanan 6 öğrenciye de 112 acil servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Bir süre sonra Yunus Emre Yerleşkesi karşısında toplanan grubu, polis ekipleri TOMA ile Eski Bağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önüne kadar kovaladı. Grup, burada basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.