T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle özel güvenlik arasında gerginlik; 9 yaralı

Öğrencilerle özel güvenliğin kavgasına çevik kuvvet müdahale etti

13 Nisan 2016 18:44

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde bir grup öğrenciyle özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Kavgada, 3'ü özel güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üniversitenin cumhuriyet kapısı önünde toplanan bir grup, rektörlük önünde etkinlik düzenleyen öğrencilerin yanına gitmek istedi. 

Giriş kapısı önünde önlem alan özel güvenlik görevlileri, öğrenci kimliği olmayanların üniversiteye alınmayacağını bildirdi. Bunun üzerine, rektörlük önündeki öğrenciler, cumhuriyet kapısına gelerek arkadaşlarının içeriye alınmasını talep etti. Bu sırada özel güvenlik görevlileri ve grup arasında çıkan kavgaya, üniversitede hazır bekleyen çevik kuvvet polisleri biber gazıyla müdahale etti.

Olayda darbedilen 3 güvenlik görevlisi, arkadaşları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Biber gazından etkilenen ve darbedilerek yaralanan 6 öğrenciye de 112 acil servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Bir süre sonra Yunus Emre Yerleşkesi karşısında toplanan grubu, polis ekipleri TOMA ile Eski Bağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önüne kadar kovaladı. Grup, burada basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı. 

ETİKETLER

eskişehiröğrenciözel güvenlikkavgaçevik kuvvet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24