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Anadolu Üniversitesi'nde 'Arboretum' açıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde 92 farklı bitki ve ağaç türlerinin yer aldığı Arboretum (Agaç Parkı) açıldı

27 Ekim 2017 21:06

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi\'nde 92 farklı bitki ve ağaç türlerinin yer aldığı Arboretum (Agaç Parkı) açıldı.
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü\'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda 92 farklı bitki ve ağaç türünün yer aldığı Arboretum, düzenlenen tanıtım yürüyüşü ile açıldı. Açılışa vali yardımcıları Aslan Avşarbey, Ali Muhittin Varol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan ile öğretim üyeleri katıldı. Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, 5-10 yıl içerisinde Arboretum içerisine dünyadaki bütün bölgeleri temsil eden ağaç ve bitkileri getirmeyi planladıklarını söyledi. Gündoğan şöyle konuştu:
\"Buraya yaklaşık 3 yıl emek verdik. Öğrenci ve akademisyenlerin yararlanması için bir bahçeye dönüşmesini istedik. Burada 92 odunsu bitki ve ağaç var. Önümüzdeki dönemde Türkiye\'den ve dünyadan çeşitli türleri de dikeceğiz. Temelde üç tane amacımız vardı. Birincisi öğrencilerin ve akademisyenlerin bilimsel amaçlı kullanımına açmaktı. İkinci amacımız sadece kendi öğrencilerimizin değil diğer öğrencilerinde biyoloji derslerine faydalı olacağını düşündük. Üçüncü amacımızda doğaya karşı bir farkındalık oluşturmaktı. Burası daha önce kapalı bir alandı. Şimdi gezinti alanı haline getirdik ama tabi ki burası bir piknik alanı değil. 5-10 yıl içerisinde dünyadaki bütün bölgeleri temsil eden ağaçların, bitkilerin bulunduğu bir alan olacaktır.\"
Arboretum gezisi sırasında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri de değişik kıyafetler giyerek drama gösterileriyle gezilen bölgeni tanıtımını yaptı.

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