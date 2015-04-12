Anadolu Üniversitesi'nde Alevilere yer yok!

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, kendi bünyesindeki Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenmesi planlanan ve katılımcıları arasında sosyolog İsmail Beşikçi'nin de olduğu, 'İnsan Hakları Bağlamında Aleviler' başlıklı sempozyuma salon tahsis etmedi. Anabilim Dalı Başkanı Uğur Kara'ya başvuru aşamasında, "O tarihte salon uygundur" denildiği halde rektörlük, salonların dolu olmasını gerekçe gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Uğur Kara, “İnsan Hakları Bağlamında Aleviler” başlıklı bir sempozyum yapmaya karar verdi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, hazırlıklarını gecen mart ayı sonunda tamamlayan Kara, 25 Mart’ta salon tahsisiyle ilgilenen birimle temasa geçti. Kendisine 22 Mayıs’ta üniversite salonlarından Salon 2009’un müsait olduğu söylenince rezervasyon yaptırdı. 27 Mart’ta fakülte evrak, kayıt birimine verilerek sempozyum başvuru süreci başlatıldı. Başvuru dilekçesine ek olarak sempozyum program taslağı sunuldu. Fakülte sekreterliği dilekçeyi 31 Mart’ta rektörlüğe gönderdi. Sempozyumda sunum yapacak isimler arasında İsmail Beşikçi, Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya ve Bedriye Poyraz, Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara, Hakan Mertcan ve Taylan Koç ile gazeteci Kemal Göktaş ve araştırmacı Tevfik Usluoğlu da yer alıyordu.

Rektörlük, 6 Nisan tarihli cevabında, sempozyum için salon tahsis edemeyeceklerini söyledi. Yanıtta şöyle denildi: “Üniversitemiz eğitim -öğretim faaliyetleri ile kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yoğunluk kazandığı güz ve bahar dönemlerinde tüm salonlarımız yoğun olarak kullanılmaktadır. Buna ilave olarak 53 öğrenci kulübümüz de organizasyonlarını bu dönemde yapmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve valiliğimizde kutlanan önemli gün ve haftalarda bu kuruluşlardan salon tahsisi talepleri gelmektedir. Bu faaliyetlerin tümü bir program dahilinde yapıldığından belirtilen tarihlere denk gelen dönemde sempozyum için salon tahsisi yapılamamaktadır” denildi.