Anadolu Üniversitesi'nde akademisyenleri hedef alan provokatif bildiri

Anadolu Üniversitesinde sabah saatlerinde Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve Gençlik Muhalefetinin imzası kullanarak akademisyenleri hedef alan provokatif bildiriler dağıtıldı. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan yaptığı yazılı açıklamada bunun eski bir oyun olduğunu belirterek, aleyhine oyun oynanmaya çalışan kurum ve akademisyenlerle dayanıştıklarını, üniversitede provokasyonlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Evrensel'de yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Anadolu Üniversitesinde bugün (16 Ekim 2018) sabah saatlerinde Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve Gençlik Muhalefeti imzasıyla provokatif bildiriler dağıtıldığını belirtti. Alkan şöyle konuştu:

“Bildirilerde üniversitemizde çalışan bazı akademisyen arkadaşlarımıza sözde teşekkür edilerek, üniversite yönetimi ve iktidara hakaretvari ifadelerde bulunulmuş; yine başka bir akademisyen arkadaşımıza karşı doğrudan hakaret edilmiştir. Ancak bildiride dikkatimizi çeken geçen ilk nokta, kullanılan ayrıştırıcı, ötekileştirici ve hakaretvari dilin bildiride imzası bulunan kurumlara yabancı ve uzak olduğudur. Bu kurumlarla yaptığımız görüşmelerde bildirilerinin kurum adına veya herhangi bir üyeleri tarafından dağıtılmadığı belirtilmiştir. Anlaşılan odur ki, bildiri karanlık ve gizli güçler tarafından hazırlanmış ve dağıtılmıştır."

Sorumluların bulunması için harekete geçilmeli

Olayın eski ve çok tehlike bir yöntemi hatırlatan Alkan şunları söyledi:

“Bu yöntem, bildiride adı geçen kurumlara karşıt güçlerin, onlar adına provokatif bildiriler dağıtarak bu kurumları ve dürüst, namuslu ama kendinden olmayan akademisyenleri hedef göstermesidir. Bu şekilde üniversitede linç kültürü hakim kılınmak, bu kişilere karşı idari ve cezai soruşturmalar açılması sağlanmak istenmektedir. Bu gizli ve karanlık güçlerin ‘bir taşla iki kuş vurma’ sevdasının önüne geçmek ve bildiride adı geçen kurum ve akademisyenlerle dayanışmayı güçlendirmek gerekmektedir. Üniversite yönetimi geçmişte çokça yaşanmış ve birçok acı sonuca neden olmuş bu provokatif fiillere izin vermemeli, sorumluların bulunması için derhal harekete geçmelidir. İstenen; üniversitemizin huzursuz, gizli ve karanlık güçlerin aba altından sopa gösterdiği, riya ve hilenin hakim olduğu bir yer olmasıdır. Bu ortamda çakılacak bir kıvılcım, üniversitemizi üniversite olmaktan çıkaracaktır. Biz Eğitim Sen Eskişehir Şubesi olarak bu kaygıyla hareket ediyor ve aleyhine oyun oynanmaya çalışan kurum ve akademisyenlere dayanıştığımızı, üniversitemizde provokasyonlara izin vermeyeceğimizi ve üniversite yönetiminin de bu kaygı hareket etmesi gerektiğini ifade ediyoruz.”