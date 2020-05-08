Instagram'daki canlı yayınıyla gündeme gelmişti; Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Instagram'dan yaptığı canlı yayınla gündeme gelen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "reis" diye hitap eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Çomaklı'nın Instagram'dan yaptığı canlı yayın sosyal medyanın gündeme gelmişti. Canlı yayın sırasında telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu fark eden Çomaklı, "Şimdi bir de bunu ele alıp kızlar gibi dolandırması var. Hadi geçmiş olsun" ifadelerini kullanmış; ayrıca bir izleyiciye verdiği yanıtta selam verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı el hareketini göstererek, "Tokalaşma yok biliyorsun. Reis herkese bunu şey yaptırdı" diye konuşmuştu. Çomaklı bu yayınından ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.