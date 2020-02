Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü\'ne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı görevini Prof. Dr. Naci Gündoğan\'dan devraldı. Törende konuşan Prof. Dr. Çomaklı, \"Benim için en önemli olan prensibe değinmek gerekirse devlete ve millete ihanet edenlerle çalışmayacağımı belirtmek istiyorum. Her şeyi akademik ortamda birlikte yapabiliriz ama bu tarz kişilerle aynı havayı solumaktan mutlu olmadığımı belirtmeliyim\" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü\'nün görev teslim töreni Rektörlük Senato Odası\'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi\'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı\'ya cübbesini eski rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan giydirdi. Prof. Dr. Çomaklı, üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Naci Gündoğan\'a plaket verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A TEŞEKKÜR ETTİ

Anadolu Üniversitesi\'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı törende yaptığı konuşmada, \"Bu göreve atanmamda iradelerini ve takdirlerini gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üniversite yönetimine de burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Göreve atanmamın ardından aslında birçok şey yazıldı, çizildi. Öncelikle bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak isterim. Aslında ben de sizler gibi akademisyenim ve yürüttüğüm görev itibarıyla 4 yıllık süreyle emniyet içerisinde bulundum. Hocalarımızı, öğrencilerimizi ve kampüste yürümeyi özlediğimi fark ettim. Çünkü ben de akademisyen olarak yetiştirildim ve şu anda da pek çok akademisyen öğrencim var\" dedi.

Ankara\'da bürokrasinin içerisinde görev aldığı sürede kendisine birtakım prensipler edindiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Çomaklı, \"Anadolu Üniversitesi gibi geçmişi başarılarla dolu ve kaliteli bir üniversitede bulunmaktan dolayı şeref ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte çalışacağız ve üniversitemizi elbirliğiyle daha ileriye taşıyacağız. Çünkü zaman ve teknolojiyle beraber her şey değişiyor, biz de bunun için çalışacağız\" diye konuştu.

\'AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN MUTLU OLMADIĞIDIĞIMI BELİRTMELİYİM\'

Devlete ve millete ihanet edenlerle çalışmayacağını ifade eden Çomaklı şu ifadeleri kullandı:

\"Bir de benim için en önemli olan prensibe de değinmek gerekirse devlete ve millete ihanet edenlerle çalışmayacağımı belirtmek istiyorum. Her şeyi akademik ortamda birlikte yapabiliriz ama bu tarz kişilerle aynı havayı solumaktan mutlu olmadığımı belirtmeliyim. Bu konuda da zaten Naci hocamla görüştük ve kendisi de Anadolu Üniversitesi\'nde böyle bir ortamın olmadığını ve bu konuda kendilerinin gereğini yerine getirdiklerini dile getirdi. Bu konuya önem veriyorum çünkü Ankara\'daki görevimde bu durumu bir cephe savaşı gibi görerek mücadele verdik. Halkın vergileriyle devletin nasıl kullanıldığını gördük ve bu yüzden bu konuyu hassas ve önemli buluyorum.\"



