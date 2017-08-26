Anadolu Üniversitesi öğrencileri Köln'de cübbe giyip diplomalarını aldılar

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 26 Ağustos (DHA) - Almanya\'nın Köln kentinde, Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programları 2016/2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi mezunları törenle diplomalarını aldılar.

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu\'nda düzenlenen törende mezunlar cübbe giyip kep attılar. Mezunlara diplomalarını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer verdi. Yüzer tören öncesinde yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sayısı yönünden Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en büyük üniversitesi olduğunu belirtti. Açık öğretim sistemiyle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Yüzer, “Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Programlarında 21 ayrı dalda eğitim veriyoruz. Özellikle Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve İlahiyat bölümlerine büyük ilgi var” dedi.

Sınavsız ikinci üniversite imkanı

Anadolu Üniversitesi’nin 30 yıldır Batı Avrupa’da bulunduğunu ifade eden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüzer, \"Batı Avrupa\'nın tüm ülkelerinde yüksek eğitim hizmeti veriyoruz. Şu ana kadar da 10 binin üzerinde kişi bu programlardan mezun oldu. Mezunlara ikinci üniversite şansı da tanınmaktadır. Bu gün mezun oluyorsunuz ama bu demek değil ki Anadolu Üniversitesini bırakıyorsunuz. Artık ikinci üniversite var. İkinci üniversiteyle, bir bölümü bitirdiğinizde tekrar yeni bir bölüm okuyabiliyorsunuz. Artık 20\'den fazla lisans ve ön lisans bölümlerimizle sizlerin karşısındayız. Bu bölümlere ikinci üniversite kapsamında hem de sınavsız kayıt olabilirsiniz. Başvurular başladı ve 15 Eylül 2017 tarihinde sona erecek” diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer\'in konuşmasından bir bölüm

-Diploma töreni

-Dışarıda kep atarken görüntüler