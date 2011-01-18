'Anadolu toprakları 3290 yıldır böyle dönek görmedi'

T24 - CHP, kendisini istifaya çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “CHP Genel Başkanı bir kamera şakası sonucunda gelmiş, bir kamera kazasıdır” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a sert tepki gösterdi.



CHP cephesinde en ağır tepki ise CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce tarafından geldi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin: Kültürsüz bakan bir kere kendi geçmişine baksın. Dön babam dön 10 tane parti değiştireceksin, sonra döneceksin Sayın Kılıçdaroğlu’na dil uzatacaksın. Kültür Bakanı haddini bileceksin. Sayın Kılıçdaroğlu’na değil, yüreğin yetiyorsa Tayyip Erdoğan’a, Bülent Arınç’a yanıt ver.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce: 3 bin 290 yıldan beri Anadolu toprakları böyle bir siyasi dönek görmedi. 1071 Malazgirt Zaferi, 3 bin 290 yıl önce yapılan Kadeş Anlaşması bu toprakların 2 dönüm noktasıdır. Kadeş Anlaşması’ndan bu yana Anadolu toprakları böyle bir siyasi dönek görmedi. Bir çamurun içine batmış. Başbakan bunu rezil etmiş, insan içine çıkacak yüzü yok. Başbakan’ın arkasından bir de Bülent Arınç rezil etmiş bunu. Bu düştüğü çamurdan çıkmak için CHP’ye çatıyor, yemezler, sen önce git Bülent Arınç’a cevap ver. Rezil oldu.



Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil: Kendisine koltuk armağan eden Başbakan o koltuğu geri almasın diye, sultanının önünde takla üstüne takla atıyor. Sayın Genel Başkanımız efendiliğinden dolayı, kültürlü biriyse istifa eder demişti. Bırakın kültürlü olmayı, adamlığın zerresi olsa çoktan çeker gider, koltuğa yapışıp kalmaz, dışlandığı kovulduğu kapının önünde kıvranıp durmazdı.





