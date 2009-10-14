Anadolu tatbikatı tartışmasına ABD de katıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Anadolu Kartalı tatbikatının Türk Hükümetinin kararıyla ertelendiğini belirterek, "Davetli bir ülke için, son dakikada böyle bir tatbikatın katılımcı listesinden çıkarılması yakışık değil" diye konuştu.



Dışişleri Bakanlığında düzenlenen günlük basın toplantısında AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Crowley, "Tatbikat, Türk Hükümetinin kararıyla ertelendi. (Tatbikata) bir ülkenin davet edildiği ve daha sonra son dakikada davetli listesinden çıkarılıp çıkarılmadığı konusuna gelince, bizce herhangi bir ülke için, böyle bir tatbikatın katılımcı listesinden son dakikada çıkarılması yakışık değil" diye konuştu.

Crowley, "bu ülkenin İsrail olup olmadığı" sorusuna, "evet" yanıtını verdi.



Dışişleri Sözcüsü Crowley, Türkiye-Ermenistan protokolleriyle ilgili bir soru üzerine de imza sürecinin ardından şimdi iki ülkenin parlamentosunun bu protokolleri onaylayarak, sınırları açmaya ve ilişkileri normale döndürmeye doğru ilerlemesini umduklarını söyledi.

