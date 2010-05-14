'Anadolu takımına şampiyonluk yaşatmak istiyoruz'

T24 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Bizim beklentimiz 47 yıllık tarihimizde Süper Ligde ilk defa şampiyonluğa ulaşabilmek, ülkemizde Anadolu takımları içinde Trabzonspor'dan sonra bir başka Anadolu takımının şampiyonluğunu bütün ülkemize yaşatmak'' dedi.





Sağlam, Fenerbahçe'nin, bir basamak daha avantajlı görünse de Bursaspor'un öne geçtiği bir karşılaşmada rakibini yenmek zorunda olacağı bir maç oynayacağını ifade etti.





Sağlam, zorlu 90 dakikanın sonunda Turkcell Süper Lig şampiyonunun ortaya çıkacağına dikkati çekerek, ''Tabii ki bir teknik adam olarak aynı duyguları futbolcularım da paylaşıyordur. 34 maçlık bir maratonda harcamış olduğunuz emeklerin, ortaya koymuş olduğunuz mücadelenin karşılığının bir 90 dakikaya sıkışacak olması gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Futbolun içinde zaman zaman bu türlü olaylara geçmişte de şahit olduk, bugün de bu tür bir durumla karşı karşıyayız'' diye konuştu.





Sonuçta iki takımdan birinin şampiyonluğa ulaşacağını diğerinin de üzüleceğini dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:





''Böyle bir üzüntüyü yaşamak hiç istemiyoruz ama inanın ki, şampiyon olduğumuz taktirde de karşı tarafta bu üzüntüyü yaşayanlar için de gerçekten üzüleceğiz. Yani bunu herkes böyle bilsin, üzüleceğiz. Çünkü baktığınız zaman biz de sezonu çok iyi geçirdik. Bursaspor'un bu ligde şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettiği görüşünü birçok Fenerbahçeli dahi çok rahatlıkla, çok samimiyetle söyleyebiliyor. Bizim beklentimiz 47 yılık tarihimizde Süper Lig'de ilk defa şampiyonluğa ulaşabilmek. Ülkemizde Anadolu takımları içinde Trabzonspor'dan sonra bir başka Anadolu takımının şampiyonluğunu bütün ülkemize yaşatmak.''





Sağlam, bu hafta sonunda alınacak her türlü neticenin futbolun içinde olacağını ifade ederek, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin de kazanmasının da çok doğal karşılanması gerektiğini, aynı şeylerin kendileri için de geçerli olduğunu dile getirdi.







Taraftara çağrı







Bursasporlu taraftarların ise şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayan Sağlam şöyle konuştu:





''Oluşacak her türlü sonucu soğukkanlılıkta kendilerine yakışır biçimde kabullenmelerini istiyorum. Maç öncesi ve sonrası şampiyon taraftarına yakışır şekilde davranmalarını istiyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Ligi ikinci olarak bitirmek ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek de var. Yönetimle de konuştuk bu sevinci hep birlikte paylaşmalıyız. 'Bu takım, ikinci olsa da şampiyon olmuştur' diyorum.''





Sağlam, Beşiktaş maçında kart cezalısı Volkan Şen ile anlaşma gereği Zapatocny'nin oynayamayacağını, Hüseyin Çimşir ve Krita'nın sakatlıkları olduğunu belirtti.

