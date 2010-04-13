Anadolu sermayesi Başbakan’a tepki verecek

T24 - AKP’nin iktidara gelmesinde önemli katkısı olan Anadolu sermayesi geçtiğimiz cumartesi günü Başbakan’ın kendilerini “emek sömürücüsü” ilan etmesinin ardından tepki vermeye hazırlanıyor. Perşembe günü Türkiye’nin dört bir yanından 365 oda başkanı TOBB ev sahipliğinde bir araya geliyor.





Miliyet Ekonomi Servisi Müdürü Murat Sabuncu'nun, oda başkanlarının tepki hazırlığını yazdı.



Sabuncu'nun Milliyet'te yayımlanan yazısı şöyle:



AKP’nin iktidara gelmesinde önemli katkısı olan Anadolu sermayesi geçtiğimiz cumartesi günü Başbakan’ın kendilerini “emek sömürücüsü” ilan etmesinin ardından tepki vermeye hazırlanıyor. Perşembe günü Türkiye’nin dört bir yanından 365 oda başkanı TOBB ev sahipliğinde bir araya geliyor.



Cumartesi günü Başbakanlık Çalışma Ofisi İstanbul. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “esnaf paketi” açıklıyor. Ekonomiyi yöneten tüm bakanları yanında. Sunumun ardından soru cevap kısmı başlıyor. “Yüzde 14’lere tırmanan işsizlikle” ilgili bir soru geliyor. Başbakan daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 1.5 milyon üyesinin her birinin 1 kişi istihdam etmesinin “işsizliğin çözümünde önemli bir katkı” olacağını söylemişti. Toplantıda bunu tekrarlıyor ardından ekliyor: TOBB olarak siz çözdünüz çözdünüz. Çözemezseniz dolaştığım ve bakanlarımın dolaştığı illerde sanayi ve ticaret odalarıyla biz görüşeceğiz. Bire bir konuşarak anlaşacağız. Bu artık çözülmek durumunda. Böyle emeği sömürerek ben zengin oldum demek olmaz. Çalıştıracaksın hakkını vereceksin.”

Başbakan bu konuşmayı yaptıktan sonra Ankara. TOBB yönetiminin telefonları çalmaya başlıyor. Pek çok ilden “tepki telefonları” geliyor. Yönetim önce arayanlara “serinkanlı olmayı” telkin ediyor. Îlk tepki geçiştiriliyor. Pazar günü gazetelerde de Başbakan’ın sözleri yayınlanınca ikinci bir “telefon yağmuru” başlıyor. Peki işadamları ne diyor?

Size iki noktadan bilgi aktarmaya çalışacağım. Birincisi TOBB Genel merkezine ulaşan tepkiler.



Diğeri benim bire bir temas ettiğim “etkin il temsilcilerinin” görüşleri…



Bakın ne diyorlar:

“Tüm dünyayı da Türkiye’yi de sarsan krizde “mevcudu korumak da” başarıdır. Biz elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Takdir beklerken eleştiri canımızı yaktı.”



Bir diğer tepki:

Başbakan Anadolu insanını iyi bilir. Yanında çalıştırdığımız insanların sayısıyla gurur duyarız biz. İşten çıkardığımız her insanla da bizim küçük illerde yüz yüze geliriz. Mümkün olsa almaz mıyız? Ne demek emeği sömürmek?

Bir başkası:

Haberin çıktığı gün ilimdeki bir alışveriş merkezinde bir arkadaşım “Başbakan size emek hırsızı dedi” diye espri yaptı. Çok moralim bozuldu. Bu laf çok ağır oldu.



Perşembe Ankara’da toplantı

Tepkilerin sayısı çok. TOBB üst yönetimi cumartesiden itibaren konuyu detaylı değerlendiriyor. Ve sonunda dün bir karar alındı. Karara göre Türkiye’nin tüm oda başkanları perşembe günü Ankara’da toplanacak. Önce bir toplantı ardından da Başbakan’a cevap verilecek. Konuşabildiklerimden aldığım izlenime göre cevabın tonu “pek yumuşak olmayacak”. Türkiye çapında 365 oda başkanı var. Toplanma kararının ardından illerdeki meclis başkanları da “biz de katılmak istiyoruz” baskısı yaptılar. Akşam saatlerinde onların da katılması kararı çıktı. Yani Anadolu sermayesinin 730 ağır topu perşembe günü Ankara’da Başbakan’a mesaj için toplanacak. Neden perşembe? Çünkü Başbakan Erdoğan o gün ABD ziyaretini bitirip Türkiye’ye dönüyor.

Aslında Anadolu sermayesi Başbakan ve AKP için önemli. Çünkü bu sermayenin “maddi-manevi gücüyle” yükselmiş bir parti. 2002’den yani AKP’nin iktidara gelişinden beri iki taraf hiç bu kadar gerilmemişti. Başbakan’ın bu kesimi “emek sömürüsü yapma ve acımasızlıkla” suçlaması ipleri gerdi. Şimdi kendi aralarında yaptıkları kulislerde perşembe günü Başbakan’a verilecek tepkinin “dozunu ayarlamaya” çalışıyorlar. Toplantıya Kayseri’den Cumhurbaşkanı’nın memleketinden Boydak ailesinin ve Gaziantep’ten Konukoğlu’nun da katılacağı, rahatsızlıklarını dile getirecekleri belirtiliyor.

Son bir not TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile ilgili. Hükümetle ilişkileri hep “ince ayarla ama sorunsuz bir çizgide” götürmeyi başardı. Kendisi sürekli yalanlasa da “bir gün mutlaka politikaya girecek” iddiası peşini hiç bırakmadı. Zaman zaman AKP'nin ekonomi politikalarını “etkili bir şekilde eleştirmekten” geri durmadı. Kısa bir süre önceki bir konuşmasının hükümetin ekonomi kanadında rahatsızlık yarattığı biliniyor: “Kamu idaremiz zaten sınırlı olan kamu harcamalarını doğru olmayan alanlara yönlendirerek reel sektörde ciddi bir hasarın oluşmasına yol açmıştır. Elimizdeki sınırlı kaynağı 2007’den sonra ve özellikle yerel seçimler öncesinde son derece verimsiz alanlara harcadık.”

Perşembe günü Anadolu sermayesinin mesajları önemli olacak. “İstanbul sermayesinden” sonra Anadolu sermayesi ile de yaşanan gerginlik bakalım AKP’yi nereye taşıyacak?

