Anadolu Sağlık-Sen Ankara Şube Başkanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na: Hekim dışı olarak adlandırılan sağlık personellerine hekimliğe geçebilmesinin yolu açılmalı

Anadolu Sağlık-Sen Ankara Şube Başkanı Muhammed Kılıç, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na yaptığı çağrıda, hekim dışı olarak adlandırılan sağlık personellerin hekimliğe geçebilmesinin yolunun açılmasını istedi.

"Sağlık bakanlığında kast sistemi uygulanıyor"

Kılıç, paylaştığı videoda bakanlığa seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sağlık çalışanları arasındaki ayrımın daha fazla körüklenmesi maalesef birilerinin işine geliyor demek ki. Kast sistemi sadece Hindistan'a özgü bir sistem değildir. Sağlık Bakanlığında kast sistemi uygulanıyor. Hemşirelerin röntgen çalışanlarının da hekim olmasının yolu açılmalıdır. Ancak bakanlıktaki bürokratik, oligarşik yapı maalesef bunun önemini tıkamaktadır." dedi.