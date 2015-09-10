Anadolu Partisi 1 Kasım seçimlerine katılmayacağını açıkladı

Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, 1 Kasım'da yapılacak seçime, "adil bir seçim" olmadığı gerekçesiyle, girme hakları olduğu halde katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Tarhan, seçimin “daha iyi bir yönetim ve geçici bir iktidarın toplumun onayını alanlara devredilmesi” için yapıldığını söyledi.

Yapılacak seçimin güvenliği ve güvenirliğinin tartışmaya açık olduğunu vurgulayan Tarhan, "Biz bu oyunda yokuz" başlıklı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu koşullar altında gidilen bir seçimin güvenliği de, güvenirliği de elbette tartışılacak ve bu girdaba çekilen herkesi de boğacak. Şeffaf diye bizlere yutturulmaya çalışılan oy sandıkları aslında tam bir kara kutu ve hepsinin üzerinde de şehitlerin kanı, geride bıraktıkları acılar olacak. Bunlar üzerine inşa edilmiş bir seçim, asla bizim seçimimiz olamaz. Biz bu oyunda yokuz. 1 Kasım’da yapılacak, hatta belki de yapılamayacak şeyin adı ne erken seçim ne tekrar seçimdir. Saat saat hesaplatılan oy oranları ve başkanlık kurguları uğruna her gün onlarca genç canımızı şehit verirken, kör topal da olsa varsaydığımız demokrasi, terör saldırıları ile yürürlükten kaldırılmışken, biz çıkıp da kimseden oy istemeyeceğiz. Çünkü biz bu sistemi bir kadermiş gibi kabul etmiyoruz.

Sistemden beslenenler sistemi elbette onaylarlar. Bizim gibi, bu kirli sistemi reddedenler ise onunla mücadele yöntemleri ararlar. Biz de bu bağlamda sistemden beslenmeyenlerin sesi olmak, yeni ve çağdaş bir izlek yaratmak için yola çıkmıştık. Çok zordu, biliyorduk, ama kabul görse de görmese de bunun yapılması gerekiyordu. Çünkü bu, teslim olmamak demekti. Şimdi de bize dayatılan bu darbe ortaklığına teslim olmamayı tercih ediyor ve bu da bir itiraz yöntemi olarak kayda geçsin istiyoruz. Bu gerekçelerle, katılma yeterliliğimiz olmasına rağmen, 1 Kasım seçimlerine katılmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”