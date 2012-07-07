Anadolu kulüplerinden ligden çekilme tehdidi

Kulüpler Birliği’nin önceki günkü toplantısında Anadolu kulüpleriyle 4 büyükler karşı karşıya geldi. Kavganın bedeli tam 65 milyon Lira’ydı. Anadolu kulüpleri, yayın gelirinden geçmiş şampiyonluklar için 4 büyüklere 65 milyon Lira aktarılmasına karşı çıktı. Ve bu paranın lig performansına göre dağıtılımasını istedi. Gelin bu kavgaya neden olan meblağları ve diyalogları sıralayalım...

18’er şampiyonluğu bulunan G.Saray ve F.Bahçe 20’şer, 13 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş 14.5 ve 6 şampiyonluğu olan Trabzon 6.5 milyon Lira havuzdan garanti para alıyor. Beşinci şampiyon Bursa’nın aldığı para da 2 milyon Lira’ya yaklaşıyor. Anadolu kulüpleri yayın gelirinin yüzde 11’ini oluşturan bu rakamın büyüklere garanti olarak dağıtılmasına karşı çıktı.



Kayseri ve Bursa’dan ilginç tavır



İşin ilginç yanlarından biri Kayserispor’un bu tartışmada, Anadolu kulüplerinden değil, 4 Büyükler’den yana tavır takınması, beşinci şampiyon olarak garanti para alan Bursaspor’un ise Anadolu kulüpleri ile birlikte hareket etmesiydi.

Tartışmada büyük kulüpler, “Biz bütün planlarımızı buna göre yaptık. Bu payımızın performansa göre dağıtılmasına karşı çıkıyoruz” dediler. Bunun üzerine Anadolu kulüpleri ikinci bir teklif getirdi: “O zaman kademeli geçiş sağlayalım, Bu yıl, 65 milyonun yarısını yine siz alın, yarısını eşit dağıtalım. Önümüzdeki yıldan itibaren ise bu rakamın tamamı tüm takımlar arasında paylaşılsın.”



‘Ne yapıyorsun İlhan Abi?’



Ancak büyük kulüp temsilcileri bu öneriyi de kabul etmeyince Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav sert tepki gösterdi ve “O zaman biz de ligden çekiliriz” tehditini savurdu. Cavcav’ın tepkisini yumuşatmak üzere hemen Kulüpler Birliği Başkanvekili ve Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu devreye girdi. Akıncıoğlu, “Dur İlhan Abi, ne yapıyorsun? Hemen çekilelim olur mu. Bir yol bulacağız” sözleriyle ortamı yumuşatmaya çalıştı.



Trabzon, Fener’i savundu!



Toplantıda bir başka tartışma da, Trabzonspor’un Fenerbahçe ve Galatasaray’ı savunur tarzda konuşması nedeniyle çıktı. Trabzonspor temsilcisi Nevzat Aydın, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın pastadan fazla pay almasının normal olduğunu söyleyerek. “Onların reytingleri ve seyircileri fazla. Paralarını nasıl kesersiniz” dedi. Elbette amacı daha çok şampiyonluk parası alan kendi kulübünü de korumaktı.

Ancak bu çıkışına tepki gecikmedi. Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, “Sen Trabzonspor olarak şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray’ı mı koruyorsun” diye çıkıştı.

Galatasaray’ı temsil eden Lutfi Arıboğan da tepki gören bir başka isimdi. Arıboğan’ın 4 büyüklerin fazla para almasını savunan sözlerine, diğer kulüp temsilcileri “Sen düne kadar federasyonu ve eşitliği savunuyordun. Şimdi ne çabuk kulüpleri savunmaya başladın” diye çıkıştılar.

65 milyon liralık gelirin paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varılamayan tartışmanın ardından Digitürk’ün önerisine geçildi.



Dopinge geçit yok



Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon doping olaylarına rastlanılmaması için sıkı bir eğitim programı uyguluyor. TFF Dopingle Mücadele Kurulu tarafından düzenlenen doping kontrol görevlileri eğitim toplantısı İstanbul’da yapıldı. Prof. Dr. Ömer Taşer’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turgay Atasü Dopingle Mücadele Kurulu üyeleri ve 30’a yakın doping kontrol görevlisi katıldı.



30 milyon liralık gelir bekliyor



Kulüpler Birliği toplantısında Digiturk, 30 milyon Lira’lık ek gelir talebinde bulundu. Bunu gerçekleştirebilmek için de, 8 takımlı lig kupası önerisini masaya koydu. Buna göre, ligin ilk yarısını ilk 8 sırada bitiren takımlar, 2. yarıda kupa maçı yapacak ve böylece Digitürk’e kaynak sağlanacak.



Yine sıcak bakmadılar



Ancak kulüpler play-off gibi bu uygulamaya da sıcak yaklaşmadı. Bu konuda henüz bir karar alınamazken Digiturk yetkililerinin önerilerinde ısrar edecekleri öğrenildi.