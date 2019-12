Anadolu Kulübü’nde ’bahşiş’ savaşı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında kurduğu, 5 bin üyesi bulunan Anadolu Kulübü’ndeki yolsuzluk iddiaları, suç duyurusu ile yargıya taşındı.



Kulübün eski yöneticileri Abdulhalim Aras ve Erkan Kemaloğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, aralarında Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu ile AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın da bulunduğu toplam 15 yönetici ve çalışan hakkında ’yolsuzluk’ yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



13 Ocak’ta savcılığa verilen suç duyurusu dosyasındaki belgelerle, 5 bin üyesi bulunan kulübün gelirlerinin, bazı yöneticilerce sahte faturalar, hayali işler ve hayali ödeneklerle zimmete geçirildiği öne sürüldü. Dosyada şu iddialar yer aldı:



ÆAnadolu Kulübü İstanbul Büyükada Şubesi’nde çalışan ve dilekçemizde yer alan bu kişilerle ilgili daha öncede yaptıkları usulsüzlüklerle ilgili ihbarlar dernek yönetimine iletilmiş, ancak bunlar örtbas edilmiştir. Bu yöneticiler, yolsuzluklardan haberleri olmalarına rağmen işlem yapmayıp örgütlü bir şekilde yolsuzluk yapmaya devam etmişlerdir.



ÆEnvanter defterlerinde yasada gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayan ’bahşiş’ adı altında bir gider türü oluşturulmuştur. Bunlar incelendiğinde sadece 2006 yılında bu gider olarak gösterilen ’bahşiş’ toplamının 400 bin liradır. Bu miktar daha sonra muhasebe kayıtlarına işlenmiş ve derneğin gelirinden düşülmüştür.



Birilerinin cebine girdi



Æ2006 ve önceki yıllarda gelen iki iş avansı tespit edilmiştir. H.D. isimli müteahhit üzerinde 278 bin lira, şubede memur olarak çalışan E.T. üzerinde ise 253 bin lira para olduğu görülmüştür. Bu avanslar H.D.’a verilen üç çekin bu şahıs tarafından tahsil edilip muhasebeye getirilerek E.T. adına kasa makbuzu kesilerek düşülmesiyle kapatılmıştır. Kalan kısmı H.D.’ye iş avansı olarak muhasebe kayıtlarına geçirilmiştir. Sahte faturalarla kapatılan bu hayali ve yüksek miktardaki avans dernek gelirlerinden düşmüş birilerinin cebine girmiştir.



ÆMaliye Bakanlığı görevlileri yaptıkları baskın sırasında Anadolu Kulübü Büyükada Şubesine kesilmiş 11 adet naylon fatura ele geçirmiştir. Maliye görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda 2003 yılında kesildiği anlaşılan bu faturaların karşılığında bir iş yapılmadığı halde komisyon karşılığı alındığı anlaşılmıştır. Bu faturaların toplam bedelinin 158 bin 563 lira olduğu, usulsüzlük cezası olarak 15 bin 856 lira ceza kesildiği anlaşılmıştır.



Vergi cezası ödendi



ÆVergi Dairesi ile çalışanlar arasında uzlaşma sağlanarak ceza ödenmiştir. Bu naylon faturalar için 24 bin 120 lira KDV, dernek defterine gider olarak yazılmış ve derneğin parası zimmete geçirilmiştir. Naylon fatura kullanarak zimmete geçirilen bu miktar sadece 2003 yılında tesadüf eseri ele geçen naylon faturalar nedeniyle tespit edilen miktardır. Geriye dönük inceleme yapıldığında çalışanların ve akrabalarının mal varlıklarındaki artışlar ortaya çıkacaktır.



Suçlanan listesinde milletvekilleri ve bakan da var



Anadolu Kulübü’nün şikáyet edilen yöneticileri arasında Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu ile AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ile Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan da yer alıyor. Toplam 15 kişi hakkında "Suç işlemek için örgüt kurmak, zimmet, görevi kötüye kullanma, dernekler yasasına muhalefet, sahte evrak kullanımı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.



Cezalandırılamları istenen kulüp yöneticilerinin isimleri şöyle: Bora Baycık (Şube müdürü), Bülent Kurt (müdür yardımcı), Zeki Atamer (muhasebeci), Niso Bahar(Yön.Kur.Üyesi), Aziz Çelik (Yön.Kur.Üyesi), Metin Cizreli (Anadolu Kulübü Başkanı), İlhami Çetin(Başkan Yr.), Mustafa İmirzalıoğlu (Muhasip), Dengir Mir Mehmet Fırat (Yön. Kur. Üyesi), Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Yön. Kur.Üyesi), Mustafa Said Yazıcıoğlu (Devlet Bakanı-üye), Mehmet Zekai Özcan (AKP Ankara Milletvekili-üye), Hilmi Okçu (Denetçi), Temel Kitapçı, Erdoğan Adalı.