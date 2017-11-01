Anadolu Kültür'den Osman Kavala mesajı: Bir an evvel aramıza, çalışmalarının başına dönmesini istiyoruz

17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 haftadır gözaltında tutulan iş adamı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, "Anayasayı ihlal" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Kavala’nın kuruluşunda ve yönetiminde yer aldığı Anadolu Kültür Vakfı, Diyarbakır Sanat Merkezi ve DEPO çalışanları tutuklama kararına ilişkin açıklama yaptı. “Bize, birbiriyle uzlaşmaz görünen fikirlerin, kesimlerin, sanat aracılığıyla nasıl biraraya gelebileceğini; zor zamanlarda destek bekleyen topluluklara, sivil toplum kurumlarına, bağımsız sanatçılara nasıl hızlı ve mütevazı destekler yaratılabileceğini; çocuklarla ilgili kültür sanat ve eğitim çalışmalarının geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri olduğunu gösterdi” ifadelerine yer verilen açıklamada “Bir an evvel aramıza, çalışmalarının başına dönmesini istiyoruz” denildi.

Anadolu Kültür, Diyarbakır Sanat Merkezi ve DEPO çalışanları imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulu Başkanımız ve çalışma arkadaşımız Osman Kavala'nın gözaltına alındığını büyük bir şok ve üzüntü içinde öğrenmiştik. Tutuklandığına inanmakta zorlanıyoruz.

Osman Bey'in çoğulculuk, demokrasi, barış ve insan hakları gibi evrensel değerlere bağlılığının; hayatını, çalışmalarımızı üzerine beraberce kurduğumuz kültürlerarası diyalog, kültürel miras ve sanatın paylaşımı gibi alanlara adayışının en yakın tanığıyız.

Osman Bey'le çalışırken tanık olduğumuz başka şeyler de var: Yeni fikirlere, önerilere her zaman kapı açar, heyecan duyduğu etkinliklere dair fikirlerini biz çalışma arkadaşlarına coşkuyla aktarır, Anadolu'nun ya da dünyanın pek çok yerindeki kültür sanat insanlarıyla ve kurumlarıyla bu coşkuyu paylaşır, müthiş bir çalışkanlıkla ofise erkenden gelip bizden geç çıkar.

Bize, birbiriyle uzlaşmaz görünen fikirlerin, kesimlerin, sanat aracılığıyla nasıl biraraya gelebileceğini; zor zamanlarda destek bekleyen topluluklara, sivil toplum kurumlarına, bağımsız sanatçılara nasıl hızlı ve mütevazı destekler yaratılabileceğini; çocuklarla ilgili kültür sanat ve eğitim çalışmalarının geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri olduğunu gösterdi hep.

Osman Bey, büyük projelerle küçük etkinliklere eşit önem verir ve bütüncül bir özveriyle yaklaşır. Kendisiyle çalışmasını paylaşmak isteyen, öneri bekleyen herkese kapısı her zaman açıktır. Anadolu Kültür'ün parçası olduğu tüm etkinliklerde yanı başımızda olarak katkıda bulunan, bu etkinlikler için dört mevsim seyahat etmeye, yüksek bir duvara resim asmaya, kablo çekmeye, sandalye tamir etmeye üşenmeyen bir insan olarak tanıyoruz biz Osman Kavala'yı. Onun bir an evvel aramıza, çalışmalarının başına dönmesini istiyoruz.”