Anadolu Kültür: Osman Kavala ve 7 isim için adalet yerini bulana dek davanın takipçisi olacağız

Anadolu Kültür, Gezi davasında Anadolu Kültür’ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen hapis cezalarına tepki gösterdi.

1638 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

Anadolu Kültür'den yapılan açıklamada, "Anadolu Kültür’ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’ya 4,5 yılı alan haksız tutukluğu sonunda verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını; Gezi Davası’nda tutuksuz yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu’nun mevcut ve eski üyeleri Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Mine Özerden, danışmanlarımızdan Çiğdem Mater ile Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’a verilen 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararını kabul etmiyoruz. Adil, eşit ve özgür bir toplum için mücadele eden Osman Kavala ve diğer 7 isim için adalet yerini bulana dek, davanın takipçisi olmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." denildi.

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!