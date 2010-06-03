Anadolu Katolik Klisesi episkoposu öldürüldü

T24- Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde görev yapan Anadolu Episkoposluğu ve Havarisel Vekilli Luigi Padovese, bugün evinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Episkopos Padovese'yi öldüren kişinin 4.5 yıldır şoförlüğünü yapan Murat A. olduğu belirlendi. Murat A. suç aletiyle birlikte yakalandı. İtalyan basını İskenderun'da bir piskoposun öldürülmesini flaş haber olarak duyurdu. Vatikan ise cinayetle ilgili "Korkunç bir olay" yorumunu yaptı. Bu arada Padovese'yi öldürdüğünü itiraf eden Murat Altun'un, Müslümanlığı terk ederek Katolik inancına geçtiği, son bir aylık dönemde psikolojik sorunlar nedeniyle de zaman zaman tedavi amacıyla hastaneye gittiği ve Piskopos Padovese'nin bilgisi dahilindeki tedavi sürecinin özellikle son bir haftada sıklaştığı belitrildi.







Padovese ilçeye bağlı Karaağaç beldesi sahil yolu Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evinin bahçesinde bir kişi tarafından bıçaklandı. Padovese, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Padovese, 8 Kasım 2004'te İskenderun Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinle göreve başlamış ve "Türkiye'de görev almaktan dolayı mutluyum" demişti. Törene, Papa II. Jean Paul'un temsilcisi de katılmıştı.

Hatay Valisi: Zanlı yakalandı



Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Anadolu Kiliseleri Episkoposu Luigi Padovese'yi bıçaklayarak öldüren zanlının suç aletiyle yakalandığını bildirdi. Lekesiz yaptığı açıklamada, konunun kendisine intikal etmesinin ardından yaptığı araştırmada, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden Padovese'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı Murat A'nın gözaltına alındığını söyledi. Vali Lekesiz, zanlı Murat A'nın Padovese'nin yaklaşık 4,5 yıldır şoförlüğünü yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Olayı kapsamlı olarak araştırdıklarını kaydeden Lekesiz, şöyle konuştu: “Padovese'yi bölgemizde bulunduğu için yakın tanıyoruz. Ölümü hepimizi üzdü. Zanlı suç aletiyle yakalandı. İlk araştırmaya göre konunun siyasi bir tarafı yok. 4,5 yıldır Padovese'nin şoförlüğünü yapan zanlının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü öğrendik. Padovese'nin öldürülmesi kişisel bir olay gibi görünüyor. Olayı detaylı bir şekilde araştırıyoruz.”

Terörist saldırıyı kınamıştı

Padovese, Süryani Katolik Kilisesi'nde iki gün önce düzenlenen ilk ayindeki konuşmasında, İskenderun'daki 6 askerin şehit edildiği terör saldırısını kınamış, askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dilemişti.

Anadolu Kiliseleri Episkoposu Luigi Padovese İskenderun'un, farklı dinlerin bir arada yaşadığı, farklı kültürlerin beşiği olduğunu vurgulayarak, “Süryani kilisesinin açılması anayasa ve devletin inanç özgürlüğüne verdiği önemin göstergesidir” diye konuşmuştu.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Carta bölgeye gidiyor

Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese'nin öldürülmesi üzerine, İtalya'nın İzmir Konsolosu Simon Carta'nın bölgeye gitmekte olduğu öğrenildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, olayın çok yeni olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyerek, Konsolos Carta'nın İskenderun'a hareket ettiğini belirtti.







İtalyan medyasında flaş haber





İtalyan basını İskenderun'da bir piskoposun öldürülmesini flaş haber olarak duyurdu. Vatikan ise cinayetle ilgili "Korkunç bir olay" yorumunu yaptı.İskenderun'da bir İtalyan rahibin öldürülmesi, İtalya basınında son dakika haberi olarak verildi.





Vatikan'ın gazetesi olan Avvenire ve Corriere Della Sera, internet sitelerinde haberi NTV'yi kaynak göstererek duyurdular. Konu hakkındaki gelişmeler güncellenerek yayınlanıyor.





İtalyan televizonları ise yayınlarında tamamen İskenderun'dan gelen cinayet haberine odaklanıyor.







Vatikan: Korkunç bir olay







Olay hakkındaki ilk yorum Türkiye'deki Vatikan Temsilcisi peder Antonio Lucibello'dan geldi. Lucibello cinayeti, 'Korkunç bir olay' olarak niteledi.

Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi olayı korkunç ve inanılmaz olarak nitelenirken Papa'nın da durumdan haberdar edildiğini ve Papa'nın haberi acı ve tedirginlikle karşıladığını iletti.



Eski röportajları yayınlanıyor



4 yıl önce Trabzon'da öldürülen rahip Santoro cinayeti ile ilgili İtalyan televizyonlarının görüşlerine geniş yer verdiği Luigi Padovese, Milano doğumlu ve 63 yaşındaydı.







Cinayet haberinin ardından La Repubblica ve Corriere Della Sera gazeteleri gibi önemli yayın organları öldürülen rahibin Türkiye'de rahip Santoro hakkında verdiği röportajları internet sayfalarına koydu.







Bu röportajlarda can güvenliği için koruma ile dolaşmak zorunda kaldıklarını anlatan Padovese, Kardinal Camillo Ruini ile birlikte rahip Santoro'nun cenaze törenini yöneten din adamıydı.







Cuma günü Papa ile görüşecekti



Piskopos Padovese hafta sonu Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Papa'yı karşılamaya hazırlanıyordu. Cuma günü Kıbrıs Rum Kesimi'ne hareket edecek olan Papa'nın programının degişmeyeceği bildirildi.







Hatay Müftüsü: Saldırı affedilmeycek

Hatay Müftüsü Mustafa Sinanoğlu, Padovese'nın ölümü üzerine yaptığı açıklamada ile Padovese uzun yıllara dayanan bir dostluklarının bulunduğunu, din adamlarına yapılan saldırıların affedilemeyeceğini söyledi.







Padovese'nin sakin bir yapısı bulunduğuna dikkati çeken Sinanoğlu, şöyle devam etti:







''Padovese'nin ölümüne çok üzüldüm. Bölge, Türkiye ve dünyanın barışı için birlikte projeler ürettiğimiz meslektaşımın ölümünden çok etkilendim. Bu gibi istenmeyen olaylar ülkemizin imajına zarar veriyor. Padovese'nin ölümüne neden olan kişinin psikolojik tedavi gördüğünü öğrendim. Zaten aklı başında birisi bunu asla yapmaz. Cenazede mutlaka bulunarak meslektaşım adına dualar edeceğim''







Antakya Ortodoks Kilisesi: Şoktayız







Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Padovese'nin ölümüne inanamadıklarını belirterek, ''Şoktayız. Çok üzüntülüyüz. Konuşacak, söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Din adamları insanları iyiye doğruya yöneltir. Padovese bunu hak etmedi'' dedi.







Antakya Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Padovese ile birçok toplantılarda bir araya geldiklerini, ölümünden çok etkilendiğini söyledi.





'Örnek kentte böyle bir ölümün yaşanması üzücü'







Cenudioğlu, Hatay'ın 3 semavi dini bünyesinde barındırdığını, ezan, çan ve hazanın aynı anda duyulduğunu belirterek, şunları kaydetti:







''Din adamlarını hunharca öldürenleri anlamakta zorlanıyorum. Bu olayın Hatay'da yaşanmasına da ayrıca üzülüyorum. Çünkü Hatay her yönüyle dünyaya örnek gösterilen bir kent. Burada ibadetimizi, ticaretimizi rahat yapıyoruz. Herkes birbirinin dinine saygılı. Dileğimiz bu gibi olayların bir daha yaşanmamasıdır.''





Katil zanlısı bir aydır psikolojik tedavi görüyordu

Piskopos Padovese'yi öldürdüğünü itiraf eden Murat Altun'un, Müslümanlığı terk ederek Katolik inancına geçtiği öğrenildi.







Şoför Murat Altun'un Piskopos Padovese'nin hizmetinde olduğu süre içerisinde Müslümanlığı terk ederek Katolikliği benimsemiş biri olmasının yanı sıra son bir aylık dönemde psikolojik sorunlar nedeniyle zaman zaman tedavi amacıyla hastaneye gittiği kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Piskopos Padovese'nin bilgisi dahilindeki tedavi süreci, özellikle son bir haftada sıklaşmıştı.







Cinayet, Papalık Anadolu Temsilciliği görevinin yanı sıra Türkiye Katolik Piskoposlar Kurulu başkanlığı görevini yürüten Piskopos Padovese'nin Kıbrıs Rum kesimine gitmeye hazırlandığı bir dönemde işlendi. Padovese, Papa 16. Benediktus'un 4-6 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs Rum kesimine yapacağı resmi ziyarete katılmak üzere yarın Rum kesimine gidecekti.







Piskopos Padovese'nin Türkiye Katolik Piskoposlar Başkanı sıfatıyla 16-24 Ekim tarihleri arasında Vatikan'da yapılacak Orta Doğu Katolik Piskoposlar Sinodunun ana gündem maddelerinin tanıtımı amacıyla Lefkoşa'da Papa 16. Benediktus başkanlığında yapılacak toplantıya katılması öngörülüyordu.







Milano doğumlu 63 yaşındaki Padovese, 2004 yılından bu yana Türkiye'de görev yapıyordu. Kökeni Katoliklerin ünlü azizlerinden Assisili Francesco'ya dayanan Françeskocular (Fransiskenler) tarikatının Kapşonlular (Kapusenler) diye adlandırılan koluna intisap ederek 1973 yılında papaz olan Padovese, Türkiye'ye atanması öncesinde Papalık Antonianum Üniversitesi'nde uzun yıllar akademisyen olarak da görev yapmıştı. Piskopos Padovese, 11 Ekim 2004'te Papalık Anadolu Temsilcisi olarak atanmasından bu yana İskenderun'da yaşıyordu.

