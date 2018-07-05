"Anadolu Jet, ‘Çok mazot var' diye yolcuların bavullarını uçağa almadı" iddiası

Anadolu Jet’in Van-İstanbul seferinde ‘uçakta fazla mazot olduğu’ gerekçesiyle yolcuların bagajlarını uçağa almadığı iddia edildi. Yolcular, “2 ya da 3 gün içerisinde bagajların adreslere teslim edileceğini söyleyip bizi gönderdiler” dediği belirtildi.

Birgün'den Derya Aydoğan'ın haberine göre, önceki akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, yolcuların tüm ısrarlarına rağmen bagajlarının verilmediği iddia edildi. Uçakta çok fazla mazot olduğu için bagajları uçağa almadıklarını söyleyen firma çalışanları, yolculara bavullarını 2 ya da 3 gün sonra göndereceklerini söyleyerek, bir belge imzalatıp yolcuları evlerine gönderdi.

Yolcular, hasta yolcuların büyük mağduriyet yaşadığını ve ilaçlarının bagajlarında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“3 Haziran Salı günü 16.55’te Van’dan İstanbul’a gelecek olan Anadolu Jet uçağı gecikmeli kalktı. Sabiha Gökçen’e indiğimizde bize uçakta çok fazla mazot olduğu için bagajlarımızı alamadıklarını söylediler. Bagaj Kayıp bölümünde tartışmalar çıktı; ancak bize bir form doldurtup 2 ya da 3 gün içerisinde bagajların adreslere teslim edileceğini belirttiler. Bazı yolcular tansiyon, kalp, şeker hastası olduklarını ve ilaçlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Düğün için gelen ve gelinliği bagajda olan bile vardı. Alışveriş yaptık ve aldığımız yiyecekler bozulacaktı. Hatta İstanbul’dan aktarma ile başka illere geçecek yolcular uçak saatleri geldiği için bavullarını alamadan ayrıldılar. Rezalet bir durumdu. Ev anahtarım bavulumda olsaydı eve de giremeyecektim.”