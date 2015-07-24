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Ekonomi
Deutsche Welle

Anadolu Jet Avrupa'ya geliyor

Lufthansa'nın kardeş ucuz havayolu şirketi Eurowings'e rakip geliyor. Türk Hava Yolları'na bağlı Anadolu Jet'in Almanya'da da uçuş yapmayı planladığı belirtiliyor.

24 Temmuz 2015 00:25


Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Almanya'daki ucuz havayolu pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi. Kotil, "kardeş havayolu şirketi Anadolu Jet'in yakında önce Almanya, ardından da Fransa ve İngiltere'den uçmasını planladıklarını" söyledi.

Henüz kesin bir karar verilmemekle birlikte uçuş tarihi olarak önümüzdeki yılın yaz aylarını düşündüklerini belirten Kotil, Anadolu Jet biletlerinin Türk Hava Yolları'nın iç uçuşlarından yüzde 30 ila 40 daha ucuz olduğunu belirtti.

Yaklaşık 7 yıl önce kurulan Anadolu Jet, şu anda Türkiye'de 29 uçağı ile 49 havalimanında hizmet veriyor. Giderek büyüyen şirket, Almanya'da Lufthansa'nın kardeş şirketi Eurowings'e muhtemel rakip olarak değerlendirildi.

Ancak Lufthansa, Star Alliance'daki ortağı Türk Hava Yolları'nın Almanya pazarına açılma planıyla ilgili yorum yapmadı. Ticari ortaklıkları da bulunan Lufthansa ve Türk Hava Yolları, ucuz havayolu şirketi Sun Express'i birlikte işletiyor.

Uluslararası anlaşmalar uyarınca Anadolu Jet, Almanya'dan sadece Türkiye'ye uçuş yapabilecek. Avrupa'nın diğer noktalarına ise hizmet veremeyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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