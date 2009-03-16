T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Anadolu Isuzu yeniden üretime başladı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, üretime 2 ay aranın ardından sabah vardiyasıyla yeniden başladı.

16 Mart 2009 02:00

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kurulu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'de üretime 2 ay aranın ardından sabah vardiyasıyla yeniden başlandı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada iş yeri temsilcisi Erol Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Grubu ile Japon Isuzu'nun Türkiye'deki ortak iştiraki Anadolu Isuzu fabrikasında, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki talep daralması nedeniyle işverenle görüşerek karşılıklı anlayış içinde üretime 16 Ocakta bir ay süreyle ara verildiğini ve 800 mavi yakalı çalışanın izne çıkarıldığını anımsattı.

Piyasalarda olumlu gelişme yaşanmaması üzerine 16 Şubatta dolan sürenin 16 Marta kadar uzatıldığını ifade eden Kalender, bu dönemde işverenin kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için İşkur'a başvurduğunu, İşkur müfettişlerinin fabrikaya giderek tutanak tuttuğunu, ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusunda kararın henüz açıklanmadığını bildirdi.

Kalender, 2 ay aranın ardından fabrikada üretime sabah vardiyasıyla yeniden başlandığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24