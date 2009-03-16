Anadolu Isuzu yeniden üretime başladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kurulu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'de üretime 2 ay aranın ardından sabah vardiyasıyla yeniden başlandı.



Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada iş yeri temsilcisi Erol Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Grubu ile Japon Isuzu'nun Türkiye'deki ortak iştiraki Anadolu Isuzu fabrikasında, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki talep daralması nedeniyle işverenle görüşerek karşılıklı anlayış içinde üretime 16 Ocakta bir ay süreyle ara verildiğini ve 800 mavi yakalı çalışanın izne çıkarıldığını anımsattı.



Piyasalarda olumlu gelişme yaşanmaması üzerine 16 Şubatta dolan sürenin 16 Marta kadar uzatıldığını ifade eden Kalender, bu dönemde işverenin kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için İşkur'a başvurduğunu, İşkur müfettişlerinin fabrikaya giderek tutanak tuttuğunu, ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusunda kararın henüz açıklanmadığını bildirdi.



Kalender, 2 ay aranın ardından fabrikada üretime sabah vardiyasıyla yeniden başlandığını kaydetti.

