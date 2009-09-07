Anadolu Hayat Emeklilik'ten işsizlik ürünü

Anadolu Hayat Emeklilik, katılımcının işsiz kalması halinde bireysel emeklilik katkı payı ödemelerini teminat altına alan BES destek ürününü hizmete sundu.

Anadolu Hayat Emeklilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yeni ürün ile katılımcıların birikiminin işsizlik ve geçici maluliyet riskine karşı korunduğu, “kredi işsizlik” ve “kredi kartı işsizlik” sigortalarından sonra yeni ürün BES destek ile bireysel emeklilik katkı paylarının teminat altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, BES destek ile katılımcının istem dışı işsiz kalması durumunda katkı paylarının 6 aydan 36 aya kadar ödenmesi garanti altına alınırken, söz konusu ürün ile çalışanın kendi isteği dışında işsiz kalması durumunda asgari katkı payları ödenerek bireysel emeklilik hesabının canlı tutulmasın sağlanacağı belirtildi.

Ürün kapsamında sadece işsiz kalanların değil serbest meslek sahibi veya devlet memuru olan sigortalıların da geçici maluliyet durumunda katkı paylarının ödeneceği kaydedilen açıklamada, ayrıca BES destek sahibinin vefatı durumunda varislerine belli bir tazminat tutarı ödeneceği belirtildi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geleceğini güvence altına almak amacıyla uzun vadeli yatırım yapmak isteyen, ancak mevcut ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalma korkusu yaşayan kişiler için bu ürünün “ideal” olduğunu, ürünün bireysel emeklilik sisteminin gelişimine de katkıda bulunacağını ifade etti.

