Anadolu Hayat Emeklilik 30 milyon lira net kar açıkladı

T24-



Bu dönemde istikrarlı ve karlı büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayan Uğurlu, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 29 artışla 30 milyon liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 30 artışla 4,6 milyar liraya ulaşan şirketin faaliyet göstermekte olduğu branşlar itibarıyla toplam 16 milyon lira teknik kar elde ettiğini bildirdi.



Şirketin bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artarak 404 milyon liraya ulaşan özkaynakları aracılığıyla 19,7 milyon lira net yatırım geliri sağladığını belirten Uğurlu, bireysel emeklilik sisteminde de 31 Mart 2010 tarihli verilere göre, 453 bin 794 katılımcıya ve 2,1 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaşan şirketin pazar payının katılımcı sayısında yüzde 22 ve fon büyüklüğünde yüzde 21,6 düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.



Mete Uğurlu, aynı dönemde toplam 96 milyon liralık prim üretimi sağlayan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş'nin sigortalı sayısının 986 bin 655'e yükseldiğini, 1 milyar 935 milyon liraya ulaşan hayat sigortalılarına ait finansal varlıklar (hayat matematik karşılığı) itibarıyla da sektörün “en büyük şirketi” olma özelliğinin muhafaza edildiğini kaydetti.