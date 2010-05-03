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Ekonomi

Anadolu Hayat Emeklilik 30 milyon lira net kar açıkladı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., 2010 yılı ilk çeyreğinde 30 milyon lira net kar açıkladı.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, 2010 yılı Mart dönemi finansal döneme dair yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılının ilk çeyreğinin ekonomik toparlanmaya ilişkin sinyallerin alınmaya başlandığı, sektöre yeni şirketlerin katılması ve değişen pazar koşulları ile birlikte hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik branşlarındaki rekabetin arttığı bir dönem olduğunu vurguladı.


Bu dönemde istikrarlı ve karlı büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayan Uğurlu, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 29 artışla 30 milyon liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 30 artışla 4,6 milyar liraya ulaşan şirketin faaliyet göstermekte olduğu branşlar itibarıyla toplam 16 milyon lira teknik kar elde ettiğini bildirdi.


Şirketin bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artarak 404 milyon liraya ulaşan özkaynakları aracılığıyla 19,7 milyon lira net yatırım geliri sağladığını belirten Uğurlu, bireysel emeklilik sisteminde de 31 Mart 2010 tarihli verilere göre, 453 bin 794 katılımcıya ve 2,1 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaşan şirketin pazar payının katılımcı sayısında yüzde 22 ve fon büyüklüğünde yüzde 21,6 düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.


Mete Uğurlu, aynı dönemde toplam 96 milyon liralık prim üretimi sağlayan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş'nin sigortalı sayısının 986 bin 655'e yükseldiğini, 1 milyar 935 milyon liraya ulaşan hayat sigortalılarına ait finansal varlıklar (hayat matematik karşılığı) itibarıyla da sektörün “en büyük şirketi” olma özelliğinin muhafaza edildiğini kaydetti.

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