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Anadolu Gençlik Derneği'nden 'Zina (Fuhuş) Fakirlik Getirir' pankartı

Adana'da bir kuyumcunun hazırlayıp astığı 'Zina (Fuhuş) Fakirlik Getirir' pankartı görenleri şaşırttı

24 Nisan 2013 16:28

Adana’da asılan “Zina (Fuhuş) Fakirlik Getirir” pankartı sosyal medyayı salladı.

Fuzuli Caddesi’ne Anadolu Gençlik Derneği ve bir kuyumcunun hazırlayıp astığı 'Zina (Fuhuş) Fakirlik Getirir' pankartı görenleri şaşırttı.

Pankartın paylaşılması sonrasında sosyal medyada olay büyük tartışma başladı.

Adana Büyük Şehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Herhangi bir ticari kaygı taşımayan pankartların dilekçe başvurusu ile Zabıta kontrolünden geçtikten sonra Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın onayıyla asılabileceği” belirtildi.

Pankartın asılı kalıp kalmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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