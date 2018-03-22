Anadolu Farm'ın kurucusu Karademir: Blokeler kalkınca ödemelerimizi yapacağız

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\'ın kurucusu İsa Karademir, basın açıklaması yaptı. Karademir, banka hesaplarına bloke konduğunu belirterek, \"Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır\" dedi.

Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan ve 2\'si Kayseri\'de olmak üzere \'Tauk\' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan \'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun (MASAK) Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusu yaptığı belirlendi. MASAK\'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı\'nın 5 Şubat\'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'ne konuyu ilettiği, şirketin yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi.

Bunun üzerine konuyla ilgili şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, açıklamalarda bulundu. Karademir, \"Anadolu Farm\'ın 44 bin üyesi var. 4 bin 500 yatırım yapan üyemiz var. Şu anda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3\'te biri gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şu anda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şu anda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Bu blokelerin kalkması içinde ilgili bakanlığımızın müfettişlerinin raporlarını bir üst kuruma sunup bu üst kurumun bizim hakkımızda karar vermesi lazım. Bu karara istinaden şirketimizin üstündeki blokeler kalkacaktır. Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır\" ifadelerini kullandı.

\'ÇIKAN HABERLER NEDENİYLE ŞİRKETİMİZ CİDDİ ZARARA UĞRADI\'

Şirketlerinin 8 ay önce kurulduğunu belirten Karademir, \"Şirketimizin yurtdışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Şirketimiz Kayseri merkezde kurulmuştur. Kayseri merkezde kurulduğumuz için ve yönetimi kolay sağlayacağımız için restoranlarımızın bir çoğu Kayseri\'dedir. Alışveriş merkezinde 2 adet restoranımız vardır. Tokat\'ta bir tane daha restoranımız vardır. Konya\'da inşaatı devam eden restoranlarımız vardır. Bu çıkan yalan yanlış haberlerden dolayı da şirketimizin yapmış olduğu girişimlerde sıkıntı yaşanmıştır. Çıkan haberlerden dolayı şirketimiz ciddi zarara uğramıştır. Çiftlik Bank\'tan kaynaklı insanların tedirgin olması ve bizim hakkımızda yapılan haberlerde bundan kaynaklanmaktadır\" diye konuştu.

\'KAYIPLARA KARIŞMADIK\'

2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ettiklerini anlatan Karademir, \"Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz (Kaçtı, göçtü) gibi yalan yanlış haberler çıktı. İşte 200 milyon TL ile kayıplara karıştığım söyleniyor. Biz kayıplara karışmadık. Bugün bizim bakanlığımızın müfettişleri ile görüşmemiz vardı. Müfettişlere gerekli evrakları verdik. Yarın yine görüşeceğiz. Şirketimizin ödemeleri ve sistemi durdurmasındaki sebep bunun neticesinden dolayı diyecekler ki bize ya şu şekilde olmanız lazım ya da bununla ilgili bir mevzuat yazılarak bu işe devam edemeyeceğimiz söylenir. (Ödemeleri şu şekilde yapın) diyebilirler. Hesabınız açılsa mevcut yatırımlarımızı TL\'ye dönüştürsek bu şekilde ana para ödemelerimizi yaparız. Biz tamamen bakanlığın müfettişlerinin cevaba odaklandık\" diye konuştu.

\'ŞİRKETİMİZİN TOPLADIĞI YATIRIMLARI SENET OLARAK VERİYORUZ\'

Çalışma sistemlerinin Çiftlik Bank\'tan farklı olduğunu söyleyen Karademir, \"Bizim şirketimizin ilk etapta farkı Türk şirketi olmasıdır. Yatırımlarını yurtdışına değil Türkiye\'ye yapmaktadır. Restoranlarımızda istihdam sağlamaktayız. Oyun olarak gelecek olursak biz şirketimizin topladığı yatırımları senet olarak veriyoruz. Mesela şirketimize para yatırdınız biz ana paranızı garantiye alıyoruz diye insanlara senet veriyoruz. Haberlerde yüzde 300 kar oranı olduğu söyleniyor bu doğru değil. Yüzde 100 gibi bir kazanç oranı var. Bu Türkiye\'de kazanılabilecek bir orandır\" ifadelerini kullandı.

\'ÜYELERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ\'

Üyelerine çağrıda bulunan Karademir, \"Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şu anda biz Kayseri\'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah\'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır\" dedi.

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