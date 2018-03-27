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Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

Anadolu Farm'a yönelik operasyonlarda son 4 günde 4 şüpheli tutuklanmıştı

27 Mart 2018 04:24

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ile çalışan E.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden gözaltına alındınız?' sorusuna R.T., "Bilmiyorum, polislere sorun" cevabını verdi. Anadolu Farm'a yönelik operasyonlarda son 4 günde 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM), Anadolu Farm'ın yazılım çalışmasını yaptığı iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto, Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş.'de çalışan E.K. ve Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrası R.T. kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden gözaltına alındığı ile ilgili sorusuna, "Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gözaltına alan polislere sorun" dedi.

Gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anadolu Farm'a yönelik KOM tarafından yapılan operasyonlarda son 4 günde, 4 şüpheli tutuklanmıştı. (DHA)

 

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