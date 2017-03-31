Anadolu Efes'ten zafer!

THY Euroleague'nin 29. haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Olympiakos'u konuk etti. Anadolu Efes salondan 77-69 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. Olympiakos ie 10. mağlubiyetini aldı.

SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER: Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Peruga (İspanya)

ANADOLU EFES: Granger 7, Doğuş Balbay, Cedi Osman 8, Brown 9, Dunston 11, Heurtel 18, Paul 11, Thomas 2, Honeycutt 11, Can Maxim Mutaf

OLYMPİAKOS: Spanoulis 11, Mantzaris 2, Papanikolaou 5, Printezis 16, Birch 6, Green 5, Waters 5, Milutinov, Agravanis 7, Papapetrou 8, Young 4, Athinaiou

1. PERİYOT: 22-15

DEVRE: 43-36

3. PERİYOT: 58-50

5 FAULLE ÇIKAN: 32.55 Waters (Olympiakos)

Türk basketbolunda ilklerin öncüsü Anadolu Efes Spor Kulübü, Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun kız basketbolcularına unutulmaz bir gün yaşattı. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes, Adana Vakıfbank Ortaokulu'yla karşı karşıya geldikleri maçta aldıkları farklı mağlubiyet sonrasında fazlasıyla üzülen ve kamuoyunun dikkatini çeken kız basketbolcuları, Olympiacos karşılaşmasında ağırladı. Genç basketbolcular, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in başarılı oyuncuları kaptan Doğuş Balbay ve Cedi Osman'la tanışırken maç öncesinde Anadolu Efes oyuncuları için bir çıkış koridoru da oluşturdular.