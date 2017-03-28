T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes'ten örnek kampanya; Kitabını getiren maçı bedava izleyecek

Anadolu Efes Kulübü, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlediği "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyasına 3. yılında da devam ediyor

28 Mart 2017 20:39

Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir Kitap da Sen Getir' kampanyasıyla ilköğretim kitabı getiren basketbolseverler, Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçının biletine sahip olabilecek.

Anadolu Efes Kulübü, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlediği "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyasına 3. yılında da devam ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, binlerce çocuğu kitaplarla buluşturacak “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının desteğiyle 2 Nisan Pazar günü oynanacak Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol karşılaşmasında gerçekleştirilecek.

Karşılaşmayı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda izlemek isteyen basketbolseverlerin bilet almak yerine kitap getirecekleri kampanyada toplanacak kitaplar, Türkiye'nin 7 bölgesindeki okullara dağıtılacak.

Basketbolseverlerin, karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilköğretim seviyesindeki kitapları, Gaziantep Basketbol karşılaşması öncesinde Abdi İpekçi Spor Salonu’na getirerek maç biletlerini alabilecekleri kampanyada, çocukların okuma alışkanlığı kazanması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

ETİKETLER

Anadolu Efeskitapkampanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24