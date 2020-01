Anadolu Efes'ten One Team Projesi için iş birliği

Genç nesle özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmasının hedefleneceği projenin elçiliğini Anadolu Efes\'in başarılı oyuncusu Birkan Batuk üstlenecek

Geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği One Team projeleri ile EuroLeague tarafından \"One Team Ödülü\"ne aday gösterilen Anadolu Efes, 2017-2018 sezonundaki One Team projesinde ise Okyanus Kolejleri ile iş birliği yapacak.

Kısa süre önce Okyanus Kolejleri ile altyapı oyuncularının eğitim hayatları için önemli bir anlaşmaya imza atan Anadolu Efes\'in One Team projesindeki hedef ise genç nesle özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Birkan Batuk da gerçekleştirilecek bir çalışmada One Team antrenörlüğü yapacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague\'in Kurumsal Sosyal Sorumluluk programı One Team çerçevesinde, Okyanus Kolejleri\'nin Bahçeşehir Kampüsü\'nde 8 hafta boyunca 15 öğrenciye basketbolun metaforları ile özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazanma, sosyalleşme, iletişim kurma, odaklanma, takım olma bilincine erişme, paylaşma ve hedef koyma gibi konularda eğitimler verecek.

Özellikle genç nesle özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmasının hedefleneceği projenin elçiliğini ise Anadolu Efes\'in başarılı oyuncusu Birkan Batuk üstlenecek.

Birkan Batuk, 8 haftalık One Team projesinin bir çalışmasında hem One Team antrenörlüğü yapacak hem de katılımcı öğrencilere One Team Sertifikası verecek.

