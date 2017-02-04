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Spor

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

Kızılyıldız'ın en skorer ismi ise 17 sayıyla oynayan Marko Simonovic oldu

04 Şubat 2017 12:46

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Belgrad'da Kızılyıldız'ı 86-72 mağlup etti; rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı 86-72 mağlup etti. THY Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, ayrıca Sırp ekibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

THY Euroleague'de 8. sıraya yükselen temsilcimizde 20 sayı atan Derrick Brownkarşılaşmanın en skorer ismi oldu. 12 sayı ve 15 asistle oynayan Thomas Heurtelyıldızlaştı. Anadolu Efes'te Deshaun Thomas 17, Bryant Dunston da 16 sayılık performans sergiledi.

Kızılyıldız'ın en skorer ismi ise 17 sayıyla oynayan Marko Simonovic oldu.

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