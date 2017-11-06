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Spor

Anadolu Efes'ten 'birleşme' açıklaması

"Büyük bir sponsor arıyoruz; Türkiye'deki spor marketi o kadar büyük değil"

06 Kasım 2017 14:17

Yaz döneminde Beşiktaş ile basketbol şubesini birleştireceği iddia edilen Anadolu Efes’in Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Anadolu Efes'in başka kulüple birleşme gibi bir planı şu dönemde yok. Yarın ne gösterir bilemeyiz" dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Medya Sinerji Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, kulüp için büyük bir sponsor aradıklarını kaydetti.

Alper Yılmaz’ın açıklamasının bir kısmı şöyle:

Furkan ve Cedi şimdi NBA’de. Bu düzeyde yerli oyuncu bulursak yine Anadolu Efes forması giyer. Anadolu Efes her zaman yerli oyuncu çıkarır. Unutmayalım ki EuroLeague şampiyonu olmuş Melih Mahmutoğlu buradan çıktı.

Anadolu Efes için büyük bir sponsor arıyoruz. Bu, 1 ay içinde de olabilir, 10 sene içinde de olabilir. Türkiye’deki spor marketi o kadar büyük değil. Dolayısıyla yabancı bir yatırımcı arayışındayız."

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Anadolu EfesBirleşmeMarkaSponsorYatırımAlper Yılmaz

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