Anadolu Efes’ten 2. mağlubiyet

Euroleague'in ilk haftasında Real Madrid'e 88-74 kaybeden Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İspanya'nın Valencia takımına 78-71 mağlup oldu.

Müsabakanın ilk periyodunu 19-13 geride kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte toparlandı ve devre arasına 38-38'lik eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu 66-48 geride tamamlayan İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 78-71 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Valencia adına 24 sayı kaydeden Erick Green olurken, Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac 22 sayı üretti.

Bu sonuçla İstanbul ekibi ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Valencia ise ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında 25 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak.