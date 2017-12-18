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Spor

Anadolu Efes‘te üçüncü Ataman dönemi

Lacivert-beyazlı kulüp, Ergin Ataman ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını resmen duyurdu

18 Aralık 2017 17:15

Perasovic ile geçen günlerde yollarını ayıran Anadolu Efes, Ergin Ataman ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anadolu Efes'te üçüncü kez başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, 1999-2001 ile 2008-2010 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştırmıştı.

Ergin Ataman'ın antrenörlük kariyerinde, bir EuroCup, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

 

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