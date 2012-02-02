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Spor

Anadolu Efesli basketbolculardan taraftarlara şarkı İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2012 14:14

-Anadolu Efesli basketbolculardan taraftarlara şarkı İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in oyuncuları, lacivert-beyazlı taraftarlar için şarkı söyledi. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün taraftarı için çektiği reklam filminde takım oyuncuları kamera karşısına geçti. Oyuncular, Duman'ın ''Senden Daha Güzel'' şarkısını kulübün taraftarları için söyledi.  Reklam filminde lacivert-beyazlı takımın oyuncuları Kerem Tunçeri, Cenk Akyol, Sasha Vujacic, Tarence Kinsey ve Sinan Güler yer aldı. Kerem Tunçeri'nin kendi sesiyle ''Senden Daha Güzel'' şarkısını seslendirdiği filmde diğer oyuncular da gitar ve davul çaldı. Çekimleri iki gün süren reklam filminde ayrıca ''Efes Kızları'' ve taraftarlar da rol aldı. Çekimlerin bir günü stüdyoda, bir günü ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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